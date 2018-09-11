Як друзі впливають на нашу ефективність

Ні для кого не буде секретом той факт, що друзі безпосередньо впливають на нашу можливість бути продуктивними та досягати значних результатів.

Розберімось, чому так відбувається, і що потрібно зробити для того, щоб сформувати коло спілкування так, щоб все, за що ви беретеся, ставало успішним.

І ще: Чому не варто повертатися до колишньої

Почнемо з того, що існує три ключових життєвих ресурси:

ваш час;

ваша енергія;

ваші гроші (або не завжди ваші).

Для натхнення ловіть гарне африканське прислів'я: "Якщо хочеш іти швидко – йди один, якщо ж хочеш іти далеко – йди разом".

Не всі люди з вашого оточення сприяють вашому зростанню

У кожного з нас в найближчому оточенні є люди, які сприяють нашому зростанню. Водночас є й такі, хто це зростання гальмує та тягне нас донизу. Питання полягає лише в тому, як зберегти перше та зменшити вплив другого.

Хто ж стоїть на заваді нашому руху вперед?

У відносинах із людьми діє дуже гарне правило середнього арифметичного: ви – щось середнє між десятьма вашими найближчими друзями. Тому, до прикладу, якщо більша частина ваших знайомих переконана в тому, що пиво посеред робочого дня у вівторок – норма, то, найімовірніше, це стане нормою і для вас.

Можете вибрати будь-який критерій, щоб переглянути його простим способом: запишіть своє особисте переконання, складіть список найближчих друзів, відзначте тих, хто з них підтримає вас у ньому. Ви можете виявити, що деякі з них переконань і були колись нав'язані вам "турботливими" друзями, які оточили вас щільною стіною.

У момент, коли ви почнете розуміти, що не всі друзі позитивно на вас впливають, перегляньте своє найближче оточення.

Як визначити, з ким варто продовжувати спілкування

1. Наявність у друга цілі в житті

Ваш друг має прагнути до чогось. Це стосується не лише життєвої мети, але і принципів, за якими живе людина, її ставлення до родини, роботи та успіху.

Ви будете здивовані, але з-поміж ваших друзів виявляться й ті, для кого звичним буде те, що для вас неприйнятно.

У ваших друзів має бути ціль

2. Відверті розмови

Безумовно, не варто йти, гримнувши дверима, при цьому образивши свого друга. Завжди будьте чесними та поділіться своїми бажаннями та міркуваннями щодо того, що ваш товариш вас "гальмує" у здійсненні бажань.

Друг – не лише той, хто готовий вам підставити своє дружнє плече. Пам'ятайте й про те, що справжні друзі пізнаються частіше у вмінні розділити з вами успіх, а не поразку.

Крутим лакмусовим папірцем є частота зв'язку з вами. Часто ми очікуємо, коли нас запросять на каву / пиво / до кінотеатру тощо. Справжні ж друзі повинні самостійно проявляти активність та нагадувати про себе. Ну і не забувайте, що бодай годинка, але має знайтися для тих, хто для вас насправді важливий.

Не забувайте, що успіх наполовину залежить від тих, хто вас оточує. Друга частина – завжди за вами!

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