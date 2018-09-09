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Чому не варто повертатися до колишньої
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Мабуть, у кожного була така ситуація, коли після гарного та гучного свята рука тягнеться до телефона, щоб написати або зателефонувати колишній дівчині. Психологи наполегливо не рекомендують це робити, і ось чому.
Сімейний психотерапевт Тереза Томас розповіла, як позбутися думок про екс-кохану, щоб не було спокуси їй більше дзвонити / писати / чекати її біля роботи або дому.
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Згадайте, через що ви розійшлися. Не обманюйте себе: навіть якщо ваша колишня кохана покращала після закінчення стосунків – це все та ж людина, і у неї повно недоліків, які ви знаєте уздовж і впоперек. Побережіть почуття, якщо заздалегідь знаєте, що після зустрічі (а іноді й сексу) сильніше прив'яжетесь до колишнього партнера. Тим більше будьте насторожі, якщо любов ще жива.
А що якщо спробувати знову? Психолог стверджує, що головне – не звинувачувати себе і не шкодувати про те, що трапилося. Подумайте, яку межу надалі ви не хочете переступати в стосунках з цією людиною – і які місця вам краще обходити стороною.
Хронічну ностальгію Томас рекомендує лікувати листом: папір стерпить і шмарклі, і висновки, які ви зробили зі стосунків.
Попросіть екс-партнерку не нагадувати про себе – ані лайками в мережі, ані мемами в месенджері. Ну, і постарайтеся не тягнути минуле в нові відносини – до хорошого це не призведе, довели вчені.
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