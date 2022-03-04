Як допомогти собі, якщо болить спина: поради від МОЗ

У МОЗ розуміють, що українці перебувають не лише в емоційній, а й фізичній напрузі. Зокрема, все частіше можуть виникати проблеми зі спиною, пов'язані з не надто комфортним положенням. Розповідаємо, як допомогти собі, щоб позбутися болю у спині.

Як пише МОЗ, біль у спині умовно можна поділити на два типи. І до 90% випадків відповідатимуть саме другому. Розповідаємо, як впоратися з болем і дискомфортом, який може виникати.

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Як зменшити біль у спині

Якщо є можливість, приділіть час фізичній активності (робіть гімнастику, рухи, які є можливими в умовах перебування), уникайте рухів, які провокують біль.

(робіть гімнастику, рухи, які є можливими в умовах перебування), уникайте рухів, які провокують біль. Спробуйте зігріти ділянки спини, що болять, це може знизити інтенсивність болю.

Якщо це можливо, попросіть близьких помасажувати ділянку спини, яка болить.

Що робити, якщо у вас 1 тип болю у спині

Для першого типу болю у спині характерно, коли він з'являється або посилюється у положенні сидячи чи при нахилі тулуба вперед. Ходити зазвичай легше, ніж сидіти. Полегшення настає, коли ви нахиляєтеся назад.

Що рекомендовано?

Використовувати роли (валики) під поперек у положенні лежачи та сидячи.

Ходити, наскільки у вас є можливість це робити.

Уникайте положення сидячи та нахилів уперед.

Що робити, якщо у вас 2 тип болю у спині

У цьому випадку біль у спині проходить або зменшується при нахилі вперед і в положенні сидячи. Посилюється при прогині у попереку назад, при тривалому стоянні або ходьбі.

Що рекомендовано?

Намагайтеся уникати тривалого перебування в положенні стоячи. Якщо це неможливо, переступайте частіше з ноги на ногу, не напружуйте коліна (трохи згинайте ноги в колінах), спробуйте поставити ногу на будь-яку імпровізовану підставку.

Уникайте положень, в яких руки – над головою.

Які медикаменти можна використати?

З ліків у МОЗ рекомендують застосовувати нестероїдні протизапальні засоби. Це може бути Диклофенак або Ібупрофен. Їх можна приймати як у таблетованій формі, так і наносити місцево, у формі гелю.

Важливо: не зловживайте ліками, а також читайте інструкцію.

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