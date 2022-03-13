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війна

Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради

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Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради - фото 1

Війна на території України – неабиякий стрес для кожного з нас, а стан тривоги не покидає. Однак зараз, як ніколи, потрібно мислити критично та бути у змозі приймати рішення. Базова потреба для цього – регулярний сон.

Як заснути, коли ледь не кожен зараз в очікуванні чергової повітряної тривоги, розповіла психологиня Вікторія Горбунова. Актуальними порадами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

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Як заснути у стані тривоги

  • Облаштуйте зручне місце для сну. У найбезпечнішому доступному укритті.
  • Візьміть теплі речі (спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти поряд іграшки, тому не забороняйте їм.
  • Максимальна звукоізоляція. Не ігноруйте беруші, надягайте шапку, зробіть поглиблення з ковдр та одягу.
  • Обіймайтеся. Це допоможе зігрітися, трохи зменшить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, захитуйте, наспівуйте колискові.
  • Обмежте новини. Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу.
  • Використовуйте для сну всі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а й у будь-які доступні періоди вдень.
Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради - фото 499612

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