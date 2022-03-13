Як швидко заснути в умовах постійної тривоги: актуальні поради

Війна на території України – неабиякий стрес для кожного з нас, а стан тривоги не покидає. Однак зараз, як ніколи, потрібно мислити критично та бути у змозі приймати рішення. Базова потреба для цього – регулярний сон.

Як заснути, коли ледь не кожен зараз в очікуванні чергової повітряної тривоги, розповіла психологиня Вікторія Горбунова. Актуальними порадами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

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Як заснути у стані тривоги

Облаштуйте зручне місце для сну. У найбезпечнішому доступному укритті.

У найбезпечнішому доступному укритті. Візьміть теплі речі (спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти поряд іграшки, тому не забороняйте їм.

(спальні мішки, ковдри, теплий одяг). Для дітей також важливо взяти поряд іграшки, тому не забороняйте їм. Максимальна звукоізоляція. Не ігноруйте беруші, надягайте шапку, зробіть поглиблення з ковдр та одягу.

Не ігноруйте беруші, надягайте шапку, зробіть поглиблення з ковдр та одягу. Обіймайтеся. Це допоможе зігрітися, трохи зменшить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, захитуйте, наспівуйте колискові.

Це допоможе зігрітися, трохи зменшить тривогу, вирівняє серцебиття. Дітей гладьте по спині, голові, притискайте до себе, захитуйте, наспівуйте колискові. Обмежте новини. Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу.

Виберіть два-три джерела, з яких ви отримуєте новини та перевіряйте інформацію у фіксований проміжок часу. Використовуйте для сну всі проміжки часу. Намагайтеся заснути не лише вночі, а й у будь-які доступні періоди вдень.

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