Як допомогти людині під час шокової психологічної травми: поради Карпачова

Як допомогти під час шокової психологічної травми

На жаль, українці зараз переживають неабиякий стрес по всій території України. Особливо гостро питання стоїть там, де ворог веде активні бойові дії. А це означає, що потрібно вміти допомогти близьким і рідним під час шокової психологічної травми (ШПТ).

Як розповідає психолог Дмитро Карпачов, ШПТ може виникнути як в учасників, так і в тих, на чиїх очах відбулася психотравмуюча ситуація. Тож варто знати, як допомогти людині, яка цього однозначно потребує.

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Ознаки ШПТ. У таких ситуаціях людина, як правило, впадає у ступор, має дезорієнтований вигляд, а також прояви безпорадності.

Як допомогти людині під час ШПТ

1. Встановлення контакту

Завдання: Психолог рекомендує переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать та чують на вас. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами.

Психолог рекомендує переконатись, що на вашу присутність якось реагують, вас бачать та чують на вас. Для цього необхідно залучити людину до взаємодії з вами. Що робити: Зверніться до людини, наприклад: "Кивни, якщо ти мене чуєш", "Я Діма, як тебе звуть?", "Я зараз стискаю твою руку, стисні у відповідь мою".

2. Підтримка

Завдання: Показати людині, що вона не сама, що вона впорається і ви їй у цьому допоможете.

Показати людині, що вона не сама, що вона впорається і ви їй у цьому допоможете. Що робити: Скажіть їй: "Я тут, я поруч", "Ти молодець", "Ми разом".

3. Раціоналізація

Завдання: Перемкніть увагу з емоційних переживань, а також активуйте в людини раціональне мислення.

Перемкніть увагу з емоційних переживань, а також активуйте в людини раціональне мислення. Що робити: Запитайте в неї, звернувшись на ім'я, яке ви дізналися на кроці 1

Дата народження

Адреса проживання

Прізвище

Який сьогодні день

Що сталося

З ким ви були

4. Зв'язок з реальністю

Завдання: Зменшити дезорієнтацію та розгубленість, позначивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити.

Зменшити дезорієнтацію та розгубленість, позначивши реальний стан справ та дії, які необхідно зробити. Що робити: Скажіть їй, наприклад: "Поруч вибухнув снаряд", "Ти живий", "Зараз нам треба встати і йти в укриття".

5. Активація автономності

Завдання: Повернути здатність дбати про себе самостійно.

Повернути здатність дбати про себе самостійно. Що робити: Важливо не робити те, що людина може зробити сама. Використовуйте замість прохань наказовий спосіб, тобто не просіть, а наказуйте. Наприклад: "Налий собі води та випий", "Візьми дитину за руку", "Застебни куртку".

Дмитро Карпачов наголошує, що відповідні кроки допоможуть людині поступово повернутися до звичайного стану. Також він висловив сподівання, що ці поради ніколи не знадобляться вам. Але все ж попрохав публікацією у мережі поділитися!

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