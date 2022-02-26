Як заспокоїти дітей під час війни: інструкція для батьків

Ці поради допоможуть заспокоїти дитину під час війни

У цей непростий час надзвичайно важливо турбуватися про себе та рідних. Зокрема наймолодших членів сім'ї. Розповідаємо, як під час війни заспокоїти дітей, а також братиків і сестричок!

У телеграм-каналі Ukraine NOW поділилися порадами, як заспокоїти дітей під час війни. Візьміть їх на озброєння, щоб потурбуватися про найменших у своїй сім'ї!

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Як заспокоїти дітей під час війни

1. Демонструйте спокій і надійність. Поясніть кожен крок і план дій. Якщо ви прямуєте до укриття, переїжджаєте до іншого міста, скажіть, що вдома зараз небезпечно і ви берете з собою лише найнеобхідніше.

2. Наголосіть на тому, що ви робите все, щоб їх захистити, і зараз дуже важливо слухати, що ви говорите та не сперечатися.

3. Спробуйте відволікти дитину гумором, іграшками, руханками. Говоріть про побутові речі, читайте вголос.

4. Разом практикуйте так зване квадратне дихання: вдих-затримка дихання-видих-затримка дихання. Це допоможе дитині опанувати себе та подолати стрес.

5. Не нехтуйте міцними обіймами. Зайвий раз візьміть дитину за руки чи поцілуйте. Будьте поруч!

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Зберігайте спокій і пам'ятайте, що нас оберігають ЗСУ, Національна поліція та Територіальна оборона. Усе буде Україна!

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