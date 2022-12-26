Як дізнаватись новини, якщо не працює ефірне мовлення: відповідь експертів

Коли немає доступу до телебачення, щоб дізнатися про актуальні події, не варто панікувати. Адже є альтернативні варіанти оповіщення. Читайте далі та дізнайтеся, як слідкувати за новинами, якщо не працюватиме ефірне мовлення!

У Держспецзв'язку поділилися альтернативними варіантами, завдяки яким ви дізнаєтеся новини, якщо не працює телебачення.

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Заздалегідь знайдіть найближчий “Пункт незламності”, якщо у вас повністю зникне інтернет і зв'язок.

Радіо.

Можна увімкнути радіоприймач в автомобілі, смартфоні або знайти радіоприймач, який працює від батарейок. Далі шукайте потрібне вам радіо у FM-діапазоні або в АМ-діапазоні. Зауважте, що на старих приймачах варто шукати на середніх хвилях. Частоти у кожному регіоні відрізняються.

Інтернет-радіо.

Користуйтесь цим варіантом лише у випадку фіксованого інтернету. Знайти українське радіомовлення можна на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунках.

Супутник.

Від початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.

Офіційні канали влади в телеграмі або в інших соціальних мережах.

Підпишіться на офіційні канали органів державної та місцевої влади, а також сектору безпеки та оборони в телеграмі або в іншій зручній для вас соціальній мережі чи месенджері. Телеграм зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу. Обов'язково вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. Так ви знизите навантаження на мережу.

Сайти медіа або сторінки у соціальних мережах.

Відмовтесь від споживання новин у форматі відео на користь текстових форматів. Читайте тільки офіційні українські медіа і не споживайте контенту з неперевірених джерел. Це допоможе зберегти не тільки мобільний трафік, а й ваше здоров'я.

Онлайн-платформи.

Дивитись українське телебачення можна на Youtube, на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку Дія. За відсутності фіксованого інтернету відмовтесь від перегляду телебачення онлайн на будь-яких платформах навіть з мінімальною роздільною здатністю. Також просимо відмовитись від онлайн-ігор та будь-якого надмірного споживання мобільного трафіку, зайвих дзвінків тощо. Це створює надмірне навантаження на мережі операторів і може призвести до того, що в критичний момент хтось, навіть ви, може залишитися без зв'язку.

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