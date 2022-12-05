У Держспецзв'язку розповіли, як безпечно користуватися Bluetooth

Фахівці з Держспецзв'язку дають відповідь на питання щодо безпечного користування телефонами. На цей раз закликаємо вас розібратися з Bluetooth. Читайте далі та дізнайтеся, чи безпечно, якщо на телефоні постійно увімкнений Bluetooth через те, що смартфон синхронізований зі смартгодинником?

Зауважте, що Bluetooth – це популярна технологія бездротового зв'язку, яка зараз є майже у всіх пристроях. Раніше цю функцію здебільшого використовували для передання даних чи файлів, а зараз – для під'єднання смартгодинника, бездротових навушників, динаміків або комп'ютерних мишок та інших гаджетів. Чи може хтось у такому випадку дістати доступ до даних у смартфоні через Bluetooth?

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Загроза зламу через Bluetooth дуже низька. Подібні випадки практично не трапляються. У першу чергу – через те, що Bluetooth-з'єднання встановлюється на короткій відстані (до 100 метрів). Тобто зловмисник для здійснення атаки має перебувати зовсім поруч. Вірогідність такого розвитку подій занадто мала", – зазначають експерти.

Щоб посилити безпеку, фахівці радять:

Вчасно встановлюйте на пристрої оновлення.

Якщо є можливість, встановіть обмеження на автоматичне з'єднання через Bluetooth та увімкніть сповіщення про під'єднання нових пристроїв (ці функції є у Налаштуваннях).

Вимикайте Bluetooth, коли ним не користуєтеся, особливо в людних місцях.

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