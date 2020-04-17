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Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual

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як перевірити забруднення повітря - фото 1
як перевірити забруднення повітря

Через пожежі забруднення повітря у Києві перевищує норму в кілька разів. Читайте далі та дізнайтеся, як виміряти забруднення повітря в українській столиці.

Через пожежі в Чорнобильській зоні у Києві фіксують високий рівень забруднення – від 99 до 338 одиниць. Це вимірювання за шкалою AQI від 0 до 500, де показник від 100 означає "шкідливий", а від 300 дуже небезпечний.

І ще: Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ

Контролювати рівень забруднення повітря можна допомогою додатку IQ Air (Airvisual).
Крок 1. Завантажте додаток на свій гаджет через Play Market абсолютно безкоштовно.
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Крок 2. Дозвольте додатку визначати ваше місцерозташування та місто, у якому ви перебуваєте. Оберіть Kyiv або інше місто, яке вас цікавить.
Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual - фото 398650
Крок 3. Можете спостерігати за окремими районами, які вас цікавлять.
Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual - фото 398651
Крок 4. Відстежуйте рівень повітря у вашому місті. Додаток надає усю важливу інформацію і зазначає, що саме означають показники.
Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual - фото 398653

Також перевірити актуальний стан повітря в Києві та інших містах можна на мапі за ЦИМ посилання.

Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual - фото 398657

А ще ви можете підписатися на сповіщення про погану якісь повітря від телеграм бота – ТУТ.

Щоб уникнути отруєння продуктами горіння потрібно:

  • залишатись вдома та обмежити перебування на вулиці;
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.
Перевіряйте стан повітря, слідкуйте за рекомендаціями та залишайтеся вдома!

До теми: Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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