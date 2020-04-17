Як дізнатись рівень забруднення повітря: інструкція по Airvisual

Через пожежі забруднення повітря у Києві перевищує норму в кілька разів. Читайте далі та дізнайтеся, як виміряти забруднення повітря в українській столиці.

Через пожежі в Чорнобильській зоні у Києві фіксують високий рівень забруднення – від 99 до 338 одиниць. Це вимірювання за шкалою AQI від 0 до 500, де показник від 100 означає "шкідливий", а від 300 дуже небезпечний.

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Контролювати рівень забруднення повітря можна допомогою додатку IQ Air (Airvisual).

Крок 1. Завантажте додаток на свій гаджет через Play Market абсолютно безкоштовно.

Крок 2. Дозвольте додатку визначати ваше місцерозташування та місто, у якому ви перебуваєте. Оберіть Kyiv або інше місто, яке вас цікавить.

Крок 3. Можете спостерігати за окремими районами, які вас цікавлять. Крок 4. Відстежуйте рівень повітря у вашому місті. Додаток надає усю важливу інформацію і зазначає, що саме означають показники. Також перевірити актуальний стан повітря в Києві та інших містах можна на мапі за ЦИМ посилання. А ще ви можете підписатися на сповіщення про погану якісь повітря від телеграм бота – ТУТ. Щоб уникнути отруєння продуктами горіння потрібно: залишатись вдома та обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день. Перевіряйте стан повітря, слідкуйте за рекомендаціями та залишайтеся вдома! Перевіряйте стан повітря, слідкуйте за рекомендаціями та залишайтеся вдома! До теми: Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України