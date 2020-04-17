Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ

Унаслідок пожеж та сильного вітру Київську та Житомирську область накрила пилова буря, після чого утворився сильний смог. Столиця України наразі лідирує за рівнем забруднення повітря у світі. Розповідаємо, як уникнути отруєння продуктами горіння.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав поради, як уникнути негативних наслідків для здоров'я в умовах забрудненості повітря через смог, який спостерігається на території Київської і Житомирської областей через спалювання сухої трави та сміття.

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За словами Степанова, смог і дим у повітрі можуть викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, адже радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

А от щоб уникнути отруєння продуктами горіння, українцям рекомендують:

залишатись вдома та обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Рівень забруднення атмосферного повітря у Києві можна дізнатись на карті. Зелений колір позначає норму, жовтий – помірне забруднення, помаранчевий – шкідливий рівень для чутливих груп, червоний – шкідливий для всіх, фіолетовий – дуже шкідливий, а бордовий – небезпечний.

Як змінювався середній індекс якості повітря у Києві впродовж місяця:

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