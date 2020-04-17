Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ

  • 15
Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ - фото 1

Унаслідок пожеж та сильного вітру Київську та Житомирську область накрила пилова буря, після чого утворився сильний смог. Столиця України наразі лідирує за рівнем забруднення повітря у світі. Розповідаємо, як уникнути отруєння продуктами горіння.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав поради, як уникнути негативних наслідків для здоров'я в умовах забрудненості повітря через смог, який спостерігається на території Київської і Житомирської областей через спалювання сухої трави та сміття.

До теми: Яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України

За словами Степанова, смог і дим у повітрі можуть викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій. Хімічної та радіологічної загрози це не несе, адже радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

А от щоб уникнути отруєння продуктами горіння, українцям рекомендують:

  • залишатись вдома та обмежити перебування на вулиці;
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.
Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ - фото 398631

Рівень забруднення атмосферного повітря у Києві можна дізнатись на карті. Зелений колір позначає норму, жовтий – помірне забруднення, помаранчевий – шкідливий рівень для чутливих груп, червоний – шкідливий для всіх, фіолетовий – дуже шкідливий, а бордовий – небезпечний.

Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ - фото 398635

Як змінювався середній індекс якості повітря у Києві впродовж місяця:

Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ - фото 398636

Читайте також: Як пилова буря накрила Київ та область

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
  • 09 квітня, 18:35
  • 3215
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 70559
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2228915
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство