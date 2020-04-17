Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України

Забруднення повітря в Києві перевищує норму в кілька разів. Причиною цього стали продукти горіння, принесені вітром з пожеж в Житомирській області та зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Розповідаємо детальніше, яка ситуація з повітрям в українській столиці.

Як відомо, вчора, 16 квітня Київ накрила потужна пилова буря, що доволі рідкісне явище у нашій країні. Після цього жителі столиці почали масово скаржитися на смог і запах диму та гару, який відчувається навіть при закритих вікнах. До вечора українська столиця, за даними сервісів оцінки атмосфери, стала містом з найзабрудненішою атмосферою на планеті з показником у 380 одиниць. Норма була перевищена у вісім разів.

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Причиною цього став шквальний вітер, який знову роздмухав пожежі в Чорнобилі, а також в інших районах навколо столиці. А головне – змінився напрям вітру у сторону Києва.

Пізно ввечері КМДА повідомила, що запах гару пов'язаний з пожежами в Чорнобильській зоні і Житомирській області, а також північно-західним вітром. Киян у зв'язку з цим попросили закрити вікна і не виходити на вулицю. При цьому уточнили, що радіаційний фон в столиці в межах норми.

Крім цього, влада Києва порадила місцевим жителям наступне:

закрити вікна;

увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання в приміщенні і поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

пити більше рідини (до 2-3 літрів в день для дорослих).

У разі появи задишки, кашлю або безсоння, порадили звертатися до лікаря.

Станом на ранок 17 квітня у Києві, за даними порталу Iqair, який відстежує рівень якості повітря у найбільших містах світу, зафіксовано 215 одиниць. Нагадаємо, що нормою є до 50 одиниць.

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