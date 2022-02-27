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війна

Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція

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Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція - фото 1

Ворожі сили російських військових продовжують дотримувати цинічної тактики, руйнуючи хімічні об'єкти. Важливо знати, що робити під час таких аварій.

Так, 27 лютого крилаті та балістичні ракети російських військових вцілили у нафтобазу у Василькові, де почалася пожежа. У Харкові атакували газопровід. Такі дії окупантів викликають на території України техногенні катастрофи. У Держспецзв'язку поділилися інструкцією, що робити громадянам у разі хімічних аварій.

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Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах

  1. Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
  2. Уникайте тривалого перебування на повітрі.
  3. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря.
  4. Регулярно робіть вологе прибирання.
  5. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
  6. Більше пийте – до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується вживати підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої. З раціону краще виключити газовані напої.
  7. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Важливо! Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем. За можливості — негайно виїхати якомога далі від місця аварії.

Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція - фото 498956

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