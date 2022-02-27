Як діяти у разі аварій на хімічних об'єктах: важлива інструкція

Ворожі сили російських військових продовжують дотримувати цинічної тактики, руйнуючи хімічні об'єкти. Важливо знати, що робити під час таких аварій.

Так, 27 лютого крилаті та балістичні ракети російських військових вцілили у нафтобазу у Василькові, де почалася пожежа. У Харкові атакували газопровід. Такі дії окупантів викликають на території України техногенні катастрофи. У Держспецзв'язку поділилися інструкцією, що робити громадянам у разі хімічних аварій.

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Що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах

Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її. Уникайте тривалого перебування на повітрі. Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря. Регулярно робіть вологе прибирання. Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною. Більше пийте – до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується вживати підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої. З раціону краще виключити газовані напої. Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.

Важливо! Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем. За можливості — негайно виїхати якомога далі від місця аварії.

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