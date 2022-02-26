Як заклеїти вікна, щоб захистити себе під час бомбардування: поради

Важливо потурбуватися про себе та своїх рідних. Для цього ви можете, зокрема, зайнятися вікнами у власній оселі. Розповідаємо, як їх правильно заклеїти, щоб уникнути поранення під час бомбардування російською армією.

Порадами поділилася на своїй сторінці в інстаграмі компанія replus bureau. Збережіть їх та поділіться з рідними та близькими, щоб і вони зайнялися вікнами у власній оселі.

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Як заклеїти вікна, щоб захиститися під час бомбардування

Який вибрати скотч? Рекомендують взяти на озброєння звичайний, армований або бодай паперовий скотч.

Ним варто проклеїти вікна зсередини. Це допоможе зменшити кількість уламків, які можуть влетіти у приміщення від ударної хвилі. Смуги на шибах слугують своєрідним армуванням скла. А саме скло у цьому випадку відіграє роль мембрани, яка під час вибуху резонує у центральній точці.

Вважається, що форма хреста найкраще захищає саме середину мембрани.

Варто розуміти, що чим більша ваша шибка – тим більше має бути проклеювань. Візерунок можна обирати на свій розсуд. На фото можна побачити приклад:

Порада: поклейте поверх прозору плівку ПВХ, якщо є така можливість.

Якщо у вас є можливість – проклейте не лише внутрішню сторону вікна, а й зовнішню. Це дозволить не нашкодити людям, які в момент бомбардування можуть бути на вулиці біля вашого будинку.

Зберігайте спокій, займіться власною оселею та вірте у ЗСУ. Все буде Україна!

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