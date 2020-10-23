Як читати по одній книзі на день: хитрощі, які збільшать ваш словниковий запас

Середньостатистичний дорослий прочитує 120-180 слів за хвилину. Стандартний обсяг книги – 60-100 тисяч слів. Порахуймо. Якщо читати з середньою швидкістю 150 слів за хвилину, ви закінчите книгу в 80 тисяч слів приблизно за дев'ять годин. Освоївши прийоми швидкочитання, ви впораєтеся значно швидше.

До вашої уваги хитрощі, які дозволять читати по одній книзі на день. Ці поради особливо актуальні перед вихідними.

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"Одні книги потрібно спробувати на смак, інші – проковтнути, але лише деякі – розжувати і переварити", – Френсіс Бекон

Використовуйте периферійний зір

Дивіться на проміжок між двома словами, а не на саме слово. Намагайтеся прочитати обидва слова відразу, а потім переводьте погляд на наступну пару слів. При такому підході очі рідше перебувають у фіксованому положенні та більше рухаються. Тому ви прочитаєте більше слів за хвилину.

Щоб зміцнити навик, швидко погляньте на фразу, а потім повторіть її. Під час читання дивіться на середину рядка, що не зосереджуватися на словах по краях.

Потім спробуйте читати групами слів. Одна група – це 4-16 розташованих поруч слів, які можна прочитати, не переводячи погляд. Швидкість читання зросте, тому що при такому підході ви не вимовляєте слова про себе.

Побіжно переглядайте глави

Прочитуйте назва глави і перші кілька абзаців або сторінок. Так ви зрозумієте, що автор хоче сказати. Потім побіжно перегляньте підзаголовки, щоб зрозуміти, про що піде мова. Прочитайте перше й останнє речення кожного абзацу. Якщо суть зрозуміла, рухайтеся далі. Якщо ні – прочитайте абзац повністю.

Коли зрозуміли суть глави, можна сміливо перегортати цілі сторінки. Далі авторські доводи, швидше за все, повторюються. Такий спосіб не підходить для художніх книг. Але він стане в пригоді, якщо вам потрібно швидко виявити основну ідею або аргумент автора.

Робіть виписки

Природно, з такою швидкістю читання ви не запам'ятаєте всього. Робіть виписки. Заведіть для цього окремий файл або блокнот. Або просто позначайте важливі місця у тексті, щоб потім до них повернутися.

Читайте кожну вільну хвилину

У транспорті, у черзі, під час перерви. Замініть на читання перегляд серіалів. Майбутня користь переважить короткострокове задоволення від розваг.

Якщо у вас мало часу протягом дня, слухайте аудіокниги. Вмикайте їх, поки їдете на роботу, прибираєте, ходите за покупками, займаєтеся спортом. Збільште швидкість відтворення, щоб прослуховувати швидше. А коли з'явиться час, щоб сісти і почитати, поверніться до книги.

Починайте поступово

Необов'язково читати по книзі щодня. Якщо хочете читати більше і краще, поступово нарощуйте швидкість. Не сваріть себе, якщо у вас не виходить прочитати книгу за день. Для цього просто потрібна практика.

Виберіть книгу, яка принесе вам задоволення. І поекспериментуйте. Це надихне вас читати ще і ще.

Ще трішки хитрощів для читання

Ретельно вибирайте книги для швидкочитання. Визначтеся, для чого вам ця книга. Наприклад, вона допоможе вам стати кращими, навчитися чогось нового, розвинути кар'єру. Шукайте у книзі головні ідеї, які допоможуть вам рухатися до мети. Читайте не тільки коли ви у настрої, а постійно. Відкривайте книгу, коли знаходиться вільна хвилина, і прочитуйте хоча б кілька абзаців. Якщо читаєте на телефоні, вимкніть усе повідомлення, щоб не відволікатися. Якщо відгородитися від відволікаючих чинників не виходить, одягніть навушники. Щоб зосередитися, увімкніть білий шум. Якщо книга вам зовсім не подобається, переходьте до наступної. Не витрачайте час даремно.

Читайте тільки хорошу та якісну літературу. І буде вам щастя!

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