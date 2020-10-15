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Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
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Іронія – саме те, чого усім нам не вистачає, коли мова про себе любого. Тож ці книжки – своєрідна сповідь героїв, які потрапляють у різні життєві ситуації, навіть не замислюючись, що доля їх просто випробує. У тому числі – на почуття гумору і вміння іронізувати над самим собою.
"Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете", Ірена Карпа
(К.: Книголав, 2020)
Ця книжка – іронічний нон-фікшн, у якому авторка ділиться секретами довготривалих і короткочасних знайомств, порадами для тих, хто хоче опинитися в міцних і успішних стосунках, а також не оминає увагою і свої романтичні пригоди – у Франції та поза нею. У виданні розгортаються справжні історії, самої Ірени або її близьких друзів, приправлені фірмовим гумором, завдяки якому навіть розлучення та любові страждання звучатимуть дотепно.
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Крім того, авторка наголошує, що не прагне займатися менторством і вдавати з себе гуриню й психологиню, її книжка – це всуціль життєвий досвід і висновки з її досвіду стосунків із чоловіками. "Весела й корисна книжка, яку можна розглядати і як жарт, і як інструкцію, – додає вона. – Читати її можна по порядку розділів або так, як заманеться, тицьнувши пальцем у розділ із цікавою назвою. Та й взагалі девіз цієї книжки – вийшло в мене, вийде і у вас".
"Вбивство п’яної піонерки", Сергій Оксеник
(Л.: Видавництво Старого Лева, 2019)
Цей сповнений іронії та щемкої ностальгії детективний роман – історія подвійного розслідування злочину, яке ведуть і дорослі, і діти. Несподівано тихе село Варварка стає центром загадкових подій, сплетених у кримінальний клубок, який доведеться розплутувати героям роману. За злочином стоїть не лише людина, за злочином – радянська система, безнадійно загрузла в брехні. Хто ж залишається по-справжньому чесними, так це діти, приречені невпинно дорослішати в непростому, зрадливому світі дорослих.
Це роман про маленьку людину на тлі доби, про дружбу, про стосунки в родині, яка так само підлягає впливу системи. А ще це свого роду квиток на 3D-фільм про життя кінця 1950-х, густо насичений запахами, звуками, плюскотом ріки, шурхотом босих ніг по річковому піску. Так ніби відкривається вікно в далеке минуле (а для молодого читача – в минуле батьків і дідусів), а звідти – запахи дитинства, смажених бичків, печеної картоплі, розпеченого пилу, зелених сусідських яблук.
"Ну просто нереальна штука!", Генк Ґрін.
(К.: КМ-Букс, 2020)
За сюжетом цієї історії, блукаючи Нью-Йорком о третій ночі, молода дизайнерка Ейпріл Мей натикається на гігантську статую. Захоплені її масштабом та детальною пропрацьованістю, Ейпріл та її друг Енді знімають про неї відео – і ще до ранку воно набирає мільйони переглядів. Карли з'явилися у десятках міст по всьому світу – від Пекіна до Буенос-Айреса – а Ейпріл, як перша їх документаторка, опиняється в потужному коловороті світових медіа. Ейпріл вхопилася за можливість залишити свій слід в історії, але тепер їй доведеться розібратися з впливом своєї новоспеченої слави на власні особисті стосунки, безпеку та ідентичність. А людство чекає від Ейпріл відповіді не лише на питання, що таке ці Карли, але й чого вони від нас хочуть.
"Капітан Підштанько і зловісний задум професора Задрипаноштанського. Книга 4", Дейв Пілкі
(К.: КМ-Букс, 2020)
У цій історії Джордж і Гарольд – зовсім не погані хлопці. Просто їм завжди кортить трохи "оживити для всіх обстановку". На жаль, через свої витівки, до яких їх спонукає отака турботливість, хлоп'ята накликають на свої голови купу халеп. А коли їхнім новим учителем природознавства стає професор Піппі П. Задрипаноштанський ну, тут уже Джордж і Гарольд догралися до того, що якийсь маніяк, божевільний вчений у костюмі гігантського робота, мало не захопив усю планету! Хто ж зупинить зловісний замисел Задрипаноштанського? Схоже, це робота для Капітана Підштанька! І ще у новій частині ще більше Фліп-о-Рам!! Це всесвітньо відома ефектна анімаційна техніка, яка дозволяє вам самим оживляти дійство!
"Моя бабуся просить їй вибачити", Фредерік Бакман
(К.: Книголав, 2020)
Ця книжка – про життя: сумне й смішне, болюче й захопливе водночас, а також про одне з найважливіших прав людини – право бути інакшим. Ельзі – сім, і вона не така, як інші. Її Бабуні – сімдесят сім, і вона неймовірно шалена – якщо вважати шаленством, приміром, стояння-на-балконі-й-обстрілювання-перехожих-із-рушниці-для-пейнтболу. А ще бабуся для Ельзи найкращий – і єдиний – друг. Щоночі Ельза ховається від світу в бабусиних історіях про Країну-Спросоння та Королівство Міамас, де ніхто не мусить бути "нормальним". Та коли Бабуня помирає й залишається жити лише в листах, написаних до тих, перед ким вона відчувала провину, – ось тоді й починається найбільша Ельзина пригода...
Ігор Бондар-Терещенко
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