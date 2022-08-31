Як часто потрібно міняти зубну щітку та чому важливо робити це регулярно

Лікарі не втомлюють нагадувати, що міняти зубну щітку варто регулярно. Фахівці назвали вагому причину, чому важливо не нехтувати цією рекомендацією.

Як пише Express, зубну щітку потрібно міняти кожні три місяці. Річ у тому, що не лише через їжу та напої на зубах з'являється наліт. Це відбувається й через зношені щетинки.

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Зубний наліт – це своєрідна плівка бактерій, що пристає до зубів. Коли ви їсте нездорову їжу, бактерії починають виробляти кислоту. Саме ця кислота викликає карієс зубів.

Як ефективно позбутися зубного нальоту? Слід не забувати регулярно чистити зуби. Але цього недостатньо. Для кращої гігієни ротової порожнини важливо дотримувати рекомендацій стоматологів та змінювати зубну щітку хоча б раз на 3 місяці.

Дослідження 2013 року показало, що після трьох місяців використання зубні щітки не здатні ефективно видаляти наліт. Згодом щетинки зношуються, а тому вони більше не можуть очищати області, для яких призначена тверда щетина.

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