Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером

У сучасному світі є чимало професій, які передбачають тривале перебування за гаджетами. А це впливає не лише на спосіб життя, а й на зір. Розповідаємо, як підтримувати його у нормі.

Ні для кого не таємниця, що гаджеті змушують наші очі постійно перебувати у напрузі, через що може виникнути комп'ютерний зоровий синдром. Як зазначають фахівці з МОЗ, він передбачає сухість очей, напруження або подвоєння зображення.

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Якщо ви довго сидите за комп’ютером або тривалий час фокусуєтеся на чомусь, періодично давайте очам відпочити. Візьміть собі за правило регулярно робити перерви та вправи. Рекомендуємо вправу "20-20-20": кожні 20 хв дивіться на 20 м удалечінь протягом 20 с. Ця швидка вправа допоможе зменшити напругу очей, – діляться експерти.

Також медики поділились простими, але дієвими порадами, які допоможуть зберегти очі здоровими:

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