Як почати займатися спортом і не нашкодити організму

Фітнес – крута ідея, якщо ви хочете схуднути і довести своє тіло до ладу, а можливості піти в зал з тих чи інших причин у вас немає. Розповідаємо, як почати займатися спортом і не закинути справу на півдорозі.

Фізична культура і правильне харчування в останні роки стали головними принципами життя для багатьох. Кожна розсудлива людина має розуміти переваги спортивного способу життя, пише maincream.

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Для того, щоб уникнути проблем з опорно-руховою системою, початківцям спортсменам потрібно дотримуватися простих заходів обережності:

Перед інтенсивними заняттями варто освоїти техніку виконання вправ разом з тренером

Перед кожним тренуванням треба приділяти увагу розминці

Для захисту від перевантажень і травм рекомендується використовувати ортопедичні спортивні бандажі

Щоб тримати організм в тонусі, достатньо приділяти спорту від 30 до 60 хвилин на день. Для цього не потрібно тренуватися на останньому диханні і ставити рекорди. Щоденне помірне навантаження допоможе дати оптимальну кількість бадьорості і здоров'я.

Тренування

Крім щоденних занять, можна поступово ввести невелику кількість вправ для силового навантаження. Кожна людина може вибрати щось зручне для себе: йогу, гімнастику, розтяжку, віджимання, прес, присідання.

Ну і мабуть, одним з ключових моментів тут є мотивація. Тут не спрацює світла і чиста мрія бути струнким, здоровим. Ставте конкретну мету, яка буде мотивувати вас працювати для її досягнення.

Спорт вдома

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