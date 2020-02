Як будильник впливає на здоров'я організму

Постійний повтор будильника погано впливає на нервову систему і може провокувати почуття тривожності. Втім, окремі мелодії по-різному впливають на наше самопочуття після пробудження.

Вчені довели, що різкі сигнали будильника можуть порушувати роботу мозку, зокрема когнітивні функції і нервову систему.

Неправильне пробудження може бути причиною низької працездатності протягом перших чотирьох годин. Якщо, замість сигналу будильника, поставити мелодійну композицію, то це навпаки допоможе поступово і ефективно перейти в працездатний стан і залишатися бадьорими довгий час.

Фахівці також привели як приклад композиції, які позитивно впливають на організм людини під час пробудження. Це композиції Good Vibrations групи The Beach Boys або Close to Me The Cure. Згідно з опитуваннями, люди відчували себе краще, якщо вранці під час пробудження чути не класичні різкі звуки будильника, а приємні мелодії, які налаштовували їх на хороший день і добре самопочуття.

