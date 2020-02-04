4 несподіваних спостереження про групи крові

Зібрали для вас чотири цікавих спостереження про групи крові. Читайте про себе!

Група крові і стрес

Кажуть, що люди з 1 і 2 групами крові гірше справляються зі стресом. Пояснюють це тим, що в їх кровотік навіть при мінімальному стресі викидається велика кількість кортизолу (гормону, що відповідає за збереження енергії в організмі).

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Група крові і надмірна вага

Через підвищену сприйнятливість до стресу володарі 2 групи крові нібито схильні до переїдання. Погіршити ситуацію може і недостатнє перетравлення жирної їжі, а також схильність до печії і синдрому роздратованого кишечника.

Група крові і спорт

Комусь було не лінь порахувати, що люди саме першої групи крові частіше стають спортсменами. Пов'язано це з їх високою витривалістю. Володарі 2 групи крові найкраще справляються з технічно складними видами спорту: фехтуванням, гімнастикою, хокеєм. Швидкість і висока координація рухів, ось що відрізняє людей з 3 групою крові. Їм підходять різні східні єдиноборства і бокс. А от представники 4 групи крові вважаються найсильнішими, тому їм підходять такі види спорту, як паверліфтинг і важка атлетика.

Група крові і темперамент

В Японії на сайтах знайомств вказують групу крові людини, щоб можна було визначити характер. Власники 1 групи крові вважаються там спокійними, але наполегливими людьми. Люди з 2 групою крові мають чутливу нервову систему, вони вразливі і емоційні. Представники 3 групи крові оптимістичні і врівноважені люди. Люди з 4 групою крові схильні до необдуманих імпульсивних вчинків.

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