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Я бачу багато болю: Lady Gaga відверто розповіла про премію Оскар
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Співачка й актриса Lady Gaga стала головною героїнею грудневого випуску американського Elle. Поп-зірка, володарка "Оскара" і "Греммі", а також співзасновниця Born This Way Foundation знялася для обкладинки номера і поговорила з телеведучою Опрою Вінфрі про кар'єру та сексуальне насильство.
В інтерв'ю виданню співачка Lady Gaga розповіла, що багато років страждає від хронічної депресії і посттравматичного синдрому (ПТСР) і навіть сама завдавала собі пошкодження.
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Коли я отримала Оскар за пісню Shallow, репортер запитала мене: "Що ти бачиш, коли дивишся на цей Оскар? – говорить Гага. – І я відповіла: "Я бачу багато болю". І я не брехала в той момент.
Вона пояснила, що нагорода нагадує їй про зґвалтування у 19 років, травми, отримані за всю кар'єру, постійний фізичний біль та різні способи боротьби з ПТСР, включаючи підтримку друзів і шанувальників.
Зірка зізналася, що наразі проходить терапію і спостерігається у декількох лікарів. Вона також порадила всім, хто відчуває щось подібне в житті, зібратися з силами і звернутися за допомогою.
Я хочу, щоб ви знали, що ви можете пережити це, вилікуватися і виграти свій Оскар, – говорить Lady Gaga.
Засновниця макіяж-бренду Haus Labs також розповіла, що макіяж був головною віддушиною у її житті з самого дитинства, задовго до того, як почала розвиватися її кар'єра.
Це моя життєва сила. Це те, що допомагає мені літати, – поділилася поп-діва.
У яскравому макіяжі і сміливих образах постала Lady Gaga і в зйомці для номера. Автором фотосесії виступив норвезький фотограф Сельві Сундсбе.
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