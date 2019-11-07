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Бешкетниця Lady Gaga позувала у відвертих образах

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / twitter

Співачка Леді Гага потішила новою фотосесією. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Американська поп-співачка Леді Гага знялася у відвертій фотосесії для обкладинки грудневого номера журналу Elle.

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Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На одному з них вона позувала в бюстгальтері, продемонструвавши пишні груди. Свій образ Гага доповнила чорними брюками і великим капелюхом.

На іншому кадрі співачка з'явилася в піджаку в великий рожевий горох, який одягла на голе тіло. Також Леді Гага приміряла яскравий жовтий образ і look в стилі "гламурний Голлівуд".

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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