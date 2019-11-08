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З'явилися перші фото Анджеліни Джолі з нового фільму Marvel
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У мережі показали перші фото Анджеліни Джолі під час зйомок нового фільму Marvel "Вічні". Знімки з'явилися в матеріалі Daily Mail.
Зірку відобразили в костюмі героїні Тени зі стрічки. Фото зроблені зі значної відстані, але на них видно біле волосся Джолі та її обтислий костюм.
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Разом з Джолі на майданчику були Джемма Чан в ролі Серсі і Річард Медден у ролі Ікаріса. Судячи з локації, знімали епізод біля Гробниці космічних богів. Вічні стануть одним з перших фільмів, які будуть випущені в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel.
Днями Джолі також знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar. На пікантних знімках зірка позувала, загорнувшись у прозору тканину, прикривши інтимні частини тіла руками.
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