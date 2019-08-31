Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки

Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 став справжнім бестселером не лише у світі, а в Україні. За розумну ціну користувачі отримали великий екран, вражаючу автономність, добротні камери, а також "залізо", якого вистачало для майже усіх задач. Розповідаю, чи є сенс купувати цю модель у 2019 році.

Хочу бути з вами щирим, тому з перших же рядків вимушений зізнатися: я – свідок Xiaomi, тому в матеріалі може бути надто багато захопливих слів, але не обійдеться й без ложки дьогтю, яка стосується всіх смартфонів компанії без винятку!

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Чому вибір впав на Redmi Note 5

Моє знайомство з Xiaomi почалося зі смартфона Mi Max. Я його замовляв в інтернет-магазині, бо на полицях офлайнових цієї моделі спочатку не було. Я й припустити не міг, що це буде аж настільки величезний гаджет. 6,44 дюйма. Чим я тоді думав? А біс його зна. Через рік я перейшов на Redmi Note 4, який вірою і правдою теж прослужив мені, а потім моєму батькові. До слова, він знову у мене, але в ролі мультимедійної приставки.

Знайомтесь, мої смартфони за рік: Samsung J510, Redmi Note 4, Huawei Nova, Redmi Note 5:

На жаль, моя захопленість гаджетами змушує надто часто змінювати смартфони, адже безсовісні виробники випускають з кожним роком щось новіше й цікавіше. Власне, так я й став власником Redmi Note 5.

Це була абсолютно емоційна покупка. Мені сподобався видовжений екран з трендовим сьогодні співвідношенням сторін 18: 9, подвійна основна камера та й, по суті, усе. Решта змін не настільки суттєві, щоб на той момент переходити з Note 4. Утім, відступати вже не було куди, і я радісно приніс додому нову покупку.

Швидший. Зручніший. Цікавіший.

Цими трьома епітетами можна було б на той момент схарактеризувати Redmi Note 5. Воно й не дивно, адже на борту стояв середній, але не кепський процесор Snapdragon 636. Видовжений екран став причиною появи сенсорного керування, яке настільки сподобалося, що я зараз не усвідомлюю, як колись користувався смартфоном з фізичними або наекранними кнопками (Huawei Nova – привіт!). Подвійна камера дозволила трішки шаманити з розмиванням заднього плану, тому мій кіт став регулярною жертвою об'єктива Redmi Note 5, і мені це подобалося. Гаджет не просто став логічним продовженням лінійки, а й вивів її на абсолютно новий, як на мене, рівень.

Звичайно ж, жести злизані з iPhone. Це ніхто не буде заперечувати. Однак, саме Xiaomi змогла однією з перших реалізувати їх настільки зручно, що й не виникло думки про використання інших методів. Деякі виробники лише нещодавно дійшли до чогось подібного. Я вважаю – це успіх!

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Рік з Redmi Note 5 – справжня мука!

Ніколи, чуєте мене? Ніколи не купуйте смартфон Xiaomi, як тільки він з'явиться на полицях магазинів. Сира прошивка, а китайці з цим не заморочуються на початках, адже треба продати якомога більше смартфонів, почне зводити вас з розуму постійними глюками та "вильотами" програм.

Ніколи не поспішайте! Адже смартфони Xiaomi мають властивість знецінюватися швидше, ніж ви встигнете купити чохол до свого новенького гаджета. Рекомендую відкласти покупку на кілька місяців. Гарантую, що ви зекономите не одну сотню гривень! І це, до слова, стосується майже всіх гаджетів цієї компанії.

Окей, щось я захопився. Насправді, користування Xiaomi Redmi Note 5 не було вже такою каторгою. Просто були моменти, до яких потрібно було звикати. Звичайно ж, все можна покрити ціною, але це таке собі пояснення того, що пристрій працює не так стабільно, як би того хотілося б.

За рік Xiaomi Redmi Note 5 знецінився на понад 30 відсотків

Але що ж сподобалося мені за рік експлуатації?

Екран. Перш за все, ми найчастіше контактуємо саме з екраном смартфона. І в Redmi Note 5 він, на диво, добротний. Пристойна передача кольорів, пікселі впадати в очі, очі не стомлюються та й яскравості вистачало навіть у сонячний літній день. А співвідношення 18: 9 дозволяло з комфортом відкривати дві програми одночасно та, до прикладу, дивитися YouTube і писати матеріал. Так, деякі свої матеріали я писав саме на Redmi Note 5.

Акумулятор. Автономність – справжній головний біль більшості користувачів сучасних смартфонів. Звичайно ж, майже всі гаджети "доживають" до вечора, але для цього деякими потрібно практично не користуватися. Redmi Note 5 міг спокійно працювати добу з 7-8 годинами активності екрану, що мене не могло не тішити. Особливо під час подорожей, коли потрібно і фото робити, і картами користуватися, і щось підшукувати в мережі.

Процесор. Я не затятий мобільний геймер, адже оті всі "купи" мене шалено дратують. Натомість я часто обробляю фотографії на смартфоні. І, порівнюючи різні смартфони, можу сказати, що Redmi Note 5 міг похизуватися притомною швидкістю роботи. І це круто, адже смартфон не коштував усі гроші світу.

Камери. Ох, мій найулюбленіший пункт. З Redmi Note 5 я усвідомив, що брати у подорож дзеркалку – дурна ідея. Хочеш сфотографувати архітектуру – бери смартфон. Треба збацати селфі на фоні Колізею – бери смартфон. Причому, світлини можна зразу обробити й викласти у мережу. Власне, Redmi Note 5 став моїм улюбленцем, адже він робив пристойні кадри, які не соромно було використати й у своїх матеріалах. Єдине слабке місце – фото в умовах недостатньої освітленості та в приміщеннях. Це завдання залишимо для флагманів і смартфонів, на які можна встановити Google Camera.

Фото, зроблені на Xiaomi Redmi Note 5:

Чи актуальна модель сьогодні?

Без сумніву, так! Якщо ви ще морально не готові до покупки смартфона зі скляною задньою панеллю (тренд уже такий), то можете сміливо брати Note 5. Він досі отримує актуальні оновлення, виробник обіцяє появу MIUI 11. Щоправда, про Android 10 для цього гаджета мріяти не слід.

За Xiaomi Redmi Note 5 на 4+64 ГБ зараз просять 4 499 гривень. Як на мене, то за такі гроші можна сміливо купувати своїй дитині до школи смартфон, який однозначно принесе їй лише задоволення.

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Трошки про знецінення: я його рік тому взяв за 6 999 гривень. Ви самі все розумієте

Станом на написання цього матеріалу Redmi Note 5 перекочував до мого батька. І я більш, ніж упевнений, що в нього він прослужить ще один, а то й більше років. Чи вважаю я Redmi Note 5 крутим смартфоном? Так, цілком вважаю. Чи задовольнить він потреби пересічного користувача? Абсолютно і повністю. Чого бракує Note 5? А бракує NFC, як і іншим бюджетникам від Xiaomi, але буквально на днях Redmi показала Note 8 Pro, і в ньому він уже є, тож маєте над чим задуматися. А я традиційно нагадую, що остаточне рішення залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші ;)

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