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Представлено Redmi Note 8: потужна начинка за смішні гроші
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Компанія Redmi представила молодшу версію смартфона під назвою Note 8. Апарат оснастили великим дисплеєм з трендового "краплею", просунутою камерою з 48-мегапіксельним основним сенсором і акумулятором на 4000 мАг з функцією швидкої зарядки.
Redmi Note 8 отримав 2,5D IPS-дисплей діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю Full HD + і захисним склом Gorilla Glass 5. Як і у старшої моделі, сканер відбитків пальців розмістився на скляній задній кришці, але на відміну від Pro-версії, він не інтегрований у модуль камери.
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"Серцем" смартфона став восьмиядерний процесор Snapdragon 665 з максимальною тактовою частотою 2,0 ГГц, а об'єм оперативної пам'яті гаджета складає 4 або 6 ГБ в залежності від конфігурації. Місткість вбудованого накопичувача – 64 або 128 ГБ відповідно, підтримується установка карт microSD до 128 ГБ.
За можливості зйомки Redmi Note 8 відповідає камера з чотирма сенсорами: основний на 48 Мп, широкоформатний на 8 мегапікселів, камера для макрозйомки на 2 Мп і датчик глибини з тією ж роздільною здатністю. Для зйомки селфі використовується 13-мегапіксельний модуль. Акумулятор смартфона на 4000 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт.
Технічні характеристики Redmi Note 8:
- Дисплей: IPS, 6,39", 2340х1080, Corning Gorilla Glass 5
- Чипсет: Snapdragon 665 (4х2 ГГц, 4х1,8 ГГц), Adreno 610 GPU
- Оперативна пам'ять: 4/6 ГБ
- Вбудована пам'ять: 64/128 ГБ, microSD до 128 ГБ
- Акумулятор: 4000 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.79) + 8 Мп (120°) + 2 Мп з макрооб'єктивом (f / 2.4) + 2 Мп (датчик глибини)
- Фронтальна камера: 13 Мп (f / 2.0)
- Зв'язок: Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, інфрачервоний порт
- Безпека: сканер відбитків пальців
- Габарити: 164,4 х 75,6 x 9,3 мм
- Вага: 198 грамів
Продажі Redmi Note 8 у чорному, синьому та білому кольорах корпусу стартують у Китаї 17 вересня. Ціна модифікації 4/64 ГБ складе $ 139, версія 4/128 ГБ коштуватиме $ 167, а варіант з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті – $ 195.
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