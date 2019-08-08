Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки

7 серпня компанія Samsung представила смартфони Galaxy Note10 і Galaxy Note10+. Новинки отримали безліч помітних відмінностей від свого попередника: разом з апгрейдом заліза виробник переглянув дизайн флагманської лінійки та "прокачав" усі її сильні сторони – від камери до просунутого пера S Pen.

Samsung Galaxy Note10+ став найбільшим пристроєм лінійки. Дисплей Dynamic AMOLED діагоналлю 6,75 дюйма з роздільною здатністю 3040х1440 пікселів і вигнутими краями займає 94,2% площі фронтальній панелі. Galaxy Note10 отримав 6,3-дюймовий екран з аналогічною роздільною здатністю. Від випадкових подряпин і ударів дисплей і задня кришка обох моделей прикриті загартованим склом Gorilla Glass 6, а корпус захищений від води і пилу за стандартом IP68.

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У порівнянні з торішнім пристроєм змінився не тільки зовнішній вигляд, але і вся концепція дизайну. Фронтальна 10-мегапіксельна камера з ширококутною оптикою та підтримкою нічного режиму зйомки переїхала в центр дисплея і розташувалася в області компактного круглого отвору, при цьому апарат повністю позбувся широкої верхньої рамки. Ще одна відмінність – інтеграція функції виклику Bixby в кнопку увімкнення. Сканер відбитків пальців новинок розташувався під екраном. Ультразвукова технологія забезпечує високу точність розпізнавання і здатна заблокувати смартфон при спробі видати за палець власника фотографію або саморобний зліпок шкірного візерунка.

Samsung Galaxy Note10 та Note10+ показали офіційно

"Серцем" флагманського смартфона став новітній восьмиядерний процесор Exynos 9825 або Snapdragon 855+ у залежності від ринку. За графічні можливості флагмана відповідає відеоприскорювач Mali-G72 MP12. Фірмова технологія Game Booster залучає нейронний блок смартфона (NPU) для оптимізації роботи ігрових додатків.

Основна камера Galaxy Note10+ отримала відразу чотири датчики – удвічі більше, ніж у Note9. Основний 12-мегапіксельний сенсор оснастили об'єктивом зі змінною діафрагмою (f / 1.5 - f / 2.4), допоміжний з аналогічною роздільною здатністю отримав телеоб'єктив з дворазовим оптичним зумом, ще один на 16 Мп – ширококутну оптику. Завершує комбінацію 3D ToF-модуль для вимірювання глибини об'єктів у кадрі. Ту ж конфігурацію, за винятком ToF-датчика, отримав і Galaxy Note10.

Galaxy Note9, Note10, Note10+

У списку додаткових опцій зйомки – просунута функція стабілізації Advanced Super Steady, можливість накладення ефектів у режимі Live Focus, технологія акцентування на зазначеному джерелі звуку Zoom-in Mic, вбудований у прошивку відеоредактор, можливість запису екрану з ефектом "картинка в картинці", створення AR -ефекту для зображень та відео, а також 3D-макети, які легко зробити за допомогою ToF-датчика у старшій моделі.

За традицією апарати укомплектовані фірмовим стилусом S Pen. Нова ревізія електронного пера товщиною 3 мм з літієво-титанатним акумулятором може працювати до 10 годин без підзарядки. Список функцій просунутого аксесуара включає режим жестового управління S Pen Air з дальністю дії до 10 метрів і можливістю кастомізації рухів. Висока точність зчитування досягається завдяки шестиосьовій системі гіроскопів і датчиків швидкості. Як і раніше, підтримується перетворення рукописного тексту на друкований.

Об'єм оперативної пам'яті складає 8 або 12 ГБ у різних конфігураціях, швидкого вбудованого накопичувача UFS 3.0 – 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Додатково в моделі Note10+ передбачена можливість розширення внутрішньої пам'яті за допомогою комбінованого лотка для microSD. Менший "брат" слота для карт пам'яті не отримав.

За автономність відповідає акумулятор на 3500 мАг, коли мова йде про Note10 або 4300 мАг у Samsung Galaxy Note10+. Функція швидкої зарядки потужністю 45 Вт дозволить повністю "заправити" смартфон всього за 30 хвилин. Підтримується і функція реверсивної бездротової зарядки, за допомогою якої можна поділитися енергією з іншими смартфонами і аксесуарами.

За бездротові можливості апаратів відповідають модулі Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, MST, ANT+, WPC (Qi), PMA, за навігацію – GPS, ГЛОНАСС, Galileo і BeiDou. Зарядка і дротове під'єднання здійснюються через роз'єм USB Type-C 3.1.

Оновлена ​​версія режиму DeX дозволяє під'єднати смартфон до комп'ютера під керуванням Windows або macOS за допомогою одного USB-кабеля. Користувач гаджета зможе відображати або редагувати мультимедійний контент, що міститься у пам'яті апарату, на великому екрані та користуватися буфером обміну між смартфоном і ПК.

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Технічні характеристики Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10+:

Екран: Dynamic AMOLED, 6,3 "| 6,75", 3040х1440 пікселів

Чипсет: восьмиядерний 64-розрядний 7-нм Samsung Exynos 9825 / Snapdragon 855+

Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ

Вбудована пам'ять: 256/512/1024 ГБ UFS 3.0, підтримка microSDXC (тільки Galaxy Note10+)

Основна камера: 12 Мп (f / 1.5 - f / 2.4, 26 мм ширококутний об'єктив, 1 / 2,55", 1,4 мкм, Dual Pixel PDAF, OIS) + 12 Мп (f / 2.1, 52 мм телеоб'єктив, 1 / 3,6", 1 мкм, автофокус, OIS, дворазовий оптичний зум) + 16 Мп (f / 2.2, 12 мм ширококутний об'єктив), 1 мкм + 3D ToF-модуль (тільки Galaxy Note10 +)

Фронтальна камера: 10 Мп (f / 1.6, 26 мм ширококутний об'єктив, 1,22 мкм, PDAF)

Акумулятор: 3500 | 4300 мАг, швидка зарядка потужністю 45 Вт, бездротова зарядка

Зв'язок: 4G LTE, 5G (тільки Galaxy Note10 +), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, MST, ANT +, WPC (Qi), PMA, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou

Операційна система: Android 9.0 Pie з фірмовим інтерфейсом One UI 1.1

Датчики: приближения, освітленості, акселерометр, мікрогіроскоп, сканер відбитків пальців, сканер райдужної оболонки, барометр, цифровий компас, датчик Холла

Звук: стерео з сертифікацією звучання AKG

Захист: від вологи і пилу за стандартом IP68

Габарити і вага: 151 x 71,8 x 7,9 мм (168 грамів) | 162,3 х 77,2 х 7,9 мм (196 грамів)

Колір корпусу: аура, чорний, червоний | аура, білий, чорний

Передзамовлення на новинки стартує 8 серпня. З цього дня користувачі можуть залишити заявку на нові моделі в фірмових магазинах і на офіційному сайті Samsung і отримати в подарунок 3000 гривень на покупку фірмових аксесуарів компанії. Продажі смартфонів в Україні стартують вже 23 серпня.

Рекомендована роздрібна ціна Galaxy Note10 – 28 999 гривень, а Galaxy Note10+ - 31 999 гривень.

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