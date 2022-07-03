Xbox випустили єдиний екземпляр у вигляді молота Тора, який розіграють у конкурсі

Microsoft створили Xbox у вигляді молота Тора. Це єдиний такий екземпляр, яким володітиме лише одна людина. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Xbox Series X у вигляді Мьольніра розіграють після 21 липня 2022 року серед лише повнолітніх користувачів.

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Такий дизайн ігрової консолі присвятили прем'єрі фільму "Тор: кохання та грім", який з'явиться на великих екранах вже 8 липня.

Щоб отримати ігрову приставку "Молот Тора" потрібно:

мата 18+ років

бути підписником Xbox у соцмережі,

твітнути реклами

розмістити потрібний хештег

The Xbox Series X is looking a little different after a bit of love and thunder.



Follow @Xbox and RT with #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes for a chance to win this epic Mjolnir-themed Series X. Best of luck!



Ages 18+. Ends 7/21/22. Full rules here: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG — Xbox (@Xbox) July 1, 2022

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