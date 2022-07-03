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Xbox випустили єдиний екземпляр у вигляді молота Тора, який розіграють у конкурсі

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Xbox випустили єдиний екземпляр у вигляді молота Тора, який розіграють у конкурсі - фото 1

Microsoft створили Xbox у вигляді молота Тора. Це єдиний такий екземпляр, яким володітиме лише одна людина. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Xbox Series X у вигляді Мьольніра розіграють після 21 липня 2022 року серед лише повнолітніх користувачів.

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Такий дизайн ігрової консолі присвятили прем'єрі фільму "Тор: кохання та грім", який з'явиться на великих екранах вже 8 липня.

Щоб отримати ігрову приставку "Молот Тора" потрібно:

  • мата 18+ років
  • бути підписником Xbox у соцмережі,
  • твітнути реклами
  • розмістити потрібний хештег

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