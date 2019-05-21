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Wizz Air запустила нові рейси з Києва

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Раніше Wizz Air відновила рейси до Любліна - фото 1
Раніше Wizz Air відновила рейси до Любліна / Na chasi

Авіакомпанія Wizz Air запустила регулярні рейси з української столиці в Афіни і Салоніки. Дізнайтеся, скільки коштують квитки.

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 20 травня запустила рейси з Києва до Афін і Салонік. Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

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Перший політ з Києва в Салоніки авіакомпанія здійснила з 166 пасажирами на борту, а 21 травня відбувся перший рейс до Афін зі 162 пасажирами. У Wizz Air повідомили, що перельоти будуть регулярними: два рази на тиждень. Ціни на літак до Афін і Салонік стартують від 39,99 євро/829 грн.

Раніше Wizz Air відновила рейси до Любліна. А ще авіакомпанія запустила нові рейси з України в Німеччину, Данію та Латвію.

Авіакомпанія Wizz Air запустила регулярні рейси з української столиці - фото 329278
Авіакомпанія Wizz Air запустила регулярні рейси з української столиці

За останні 10 років кількість випадків втрат багажу скоротилася на 47% – з 46,9 мільйона у 2007 році до 24,8 мільйона у 2018-му. У чому причина?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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