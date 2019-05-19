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Українка влаштувала дебош у літаку: як ніколи не треба робити (відео 18+)

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Конфлікт на борту літака Барселона-Київ - фото 1
Конфлікт на борту літака Барселона-Київ

У літаку Барселона-Київ п'яна жінка влаштувала скандал і кидалася на пасажирів з матами і кулаками. Про інцидент повідомила очевидець у Facebook.

Як повідомила очевидець, дівчині не сподобалися іноземні громадяни, які сиділи поруч. За час польоту конфлікт загострився настільки, що українка почала бити ногами своїх сусідів і вимагала "негайно очистити салон".

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Як розповіла киянка, яка летіла тим самим рейсом, конфлікт на борту виник незадовго до посадки. А першопричиною стало вживання алкоголю. "Дівчина купила в duty free пляшку віскі, випила її на борту, ігноруючи прохання бортпровідників цього не робити, і вирішила, що іноземці, які летять з нею, не мають бути у літаку. Тому що вони іноземці", – розповіла очевидець.

Згодом скандалістку передали поліції. Такі витівки на борту підпадають під статті про створення загрози для нормальної роботи пасажирського транспорту.

На відео присутня ненормативна лексика:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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