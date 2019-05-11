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Де найчастіше губиться багаж туристів

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Найчастіше багаж втрачають при транзиті - фото 1
Найчастіше багаж втрачають при транзиті / yuga

За останні 10 років кількість випадків втрат багажу скоротилася на 47% – з 46,9 мільйона у 2007 році до 24,8 мільйона у 2018-му. У чому причина?

Таке дослідження провела швейцарська компанія SITA, яка надає IT-послуги учасникам авіаційної галузі і відстежує інформацію про багажні системи практично всіх аеропортів світу.

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Протягом останніх трьох років у середньому втрачається всього 5,7 одиниці багажу в перерахунку на кожні 1000 людей. У 2018 році цей показник виявився ще меншим: 5,69 одиниці на тисячу пасажирів.

Найчастіше багаж втрачають при транзиті: в минулому році частка таких пропаж склала 46% від загальної кількості, що не дійшли вчасно до пасажирів валіз. Ще 18% просто не були вчасно завантажені, 16% – були втрачені через помилки у квиткових квитанціях.

Інша частина втрачена через поєднання різного роду факторів: зняття з рейсу через перевантаження, помилки при завантаженні або через специфіку сервісу місцевого аеропорту, який, наприклад, погано обробляє великогабаритний або нестандартний багаж. Лише 5% сумок були дійсно вкрадені.

За останні 10 років кількість випадків втрат багажу значно скоротилася - фото 326954
За останні 10 років кількість випадків втрат багажу значно скоротилася

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Джерело: atorus
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