Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Лоукостер Wizz Air вдвічі підвищив ціну на популярну послугу

  • 7
Wizz Air підняв ціну на пріоритетну посадку - фото 1
Wizz Air підняв ціну на пріоритетну посадку / nachasi

Угорський лоукостер Wizz Air з квітня підвищив вартість послуги пріоритетної посадки Wizz Priority і вартість зареєстрованого багажу. Як і після попереднього збільшення цін, яке відбулося у січні 2019 року, авіакомпанія жодним чином не повідомила пасажирів.

Популярний лоукостер Wizz Air збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки Wizz Priority майже у два рази – з 17 до 30 євро. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті авіакомпанії. Зазначено, що послуга коштує в залежності від рейсу – 5-30 євро. Раніше цей діапазон становив 5-17 євро.

Це цікаво: ТОП-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири

Як відомо, послуга пріоритетної посадки дозволяє взяти в ручну поклажу два предмети:

  • габаритами до 55х40х23 см вагою до 10 кг;
  • габаритами до 40х30х20 см вагою до 10 кг.
Лоукостер Wizz Air вдвічі підвищив ціну на популярну послугу - фото 321344

Крім цього, збільшилася і оплата за реєстрацію малого багажу до 10 кг, яка раніше коштувала від 9 до 27 євро, зараз ціна виросла – від 9 до 36 євро. Дорожче прийдеться заплатити і за зареєстрований багаж вагою 20 і 32 кг.

Наголошуємо, що ціна на ці послуги залежить від сезону, напрямку, а також від того, коли додана послуга – при купівлі квитка або пізніше.

Читайте також: Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити

Джерело: lowcostavia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3545
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 651
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 08:00
  • 38
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл