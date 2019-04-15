Лоукостер Wizz Air вдвічі підвищив ціну на популярну послугу

Угорський лоукостер Wizz Air з квітня підвищив вартість послуги пріоритетної посадки Wizz Priority і вартість зареєстрованого багажу. Як і після попереднього збільшення цін, яке відбулося у січні 2019 року, авіакомпанія жодним чином не повідомила пасажирів.

Популярний лоукостер Wizz Air збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки Wizz Priority майже у два рази – з 17 до 30 євро. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті авіакомпанії. Зазначено, що послуга коштує в залежності від рейсу – 5-30 євро. Раніше цей діапазон становив 5-17 євро.

Це цікаво: ТОП-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири

Як відомо, послуга пріоритетної посадки дозволяє взяти в ручну поклажу два предмети:

габаритами до 55х40х23 см вагою до 10 кг;

габаритами до 40х30х20 см вагою до 10 кг.

Крім цього, збільшилася і оплата за реєстрацію малого багажу до 10 кг, яка раніше коштувала від 9 до 27 євро, зараз ціна виросла – від 9 до 36 євро. Дорожче прийдеться заплатити і за зареєстрований багаж вагою 20 і 32 кг.

Наголошуємо, що ціна на ці послуги залежить від сезону, напрямку, а також від того, коли додана послуга – при купівлі квитка або пізніше.

Читайте також: Як не платити за багаж в літаку: оригінальний спосіб заощадити