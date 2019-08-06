Wizz Air відкрив шість нових напрямків з Одеси

Рейси почнуть виконувати з початку листопада цього року / uvidpustku

Тепер українські мандрівники зможуть безпосередньо з Одеси вирушити в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце.

Авіакомпанія-лоукостер Wizz Air з листопада запустить рейси з Одеси в Будапешт, Берлін, Гданськ, Братиславу, Вроцлав і Катовіце. Про це повідомила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк на прес-конференції в Одесі.

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Рейси почнуть виконувати з початку листопада цього року і будуть здійснювати двічі на тиждень. З 28 жовтня будуть запущені рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр). Одеса – вже четверте українське місто, з якого компанія здійснює рейси. Раніше вона почала співпрацювати з аеропортами Києва, Львова та Харкова.

З Одеси вирушити в Будапешт тепер ще простіше

Днями авіакомпанія Wizz Air запустила регулярні рейси з української столиці в Афіни і Салоніки. Дізнайтеся, скільки коштують квитки.

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