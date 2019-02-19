Дешеві авіаперельоти: Wizz Air відкриває два нових напрямки

Угорський авіаперевізник Wizz Air відкриває рейси з Києва до Греції. Авіакомпанія запускає два нові напрями перельотів – в Салоніки та Афіни. Читайте далі, коли та за яку ціну будуть курсувати рейси.

Лоукостер Wizz Air отримав схвалення на перельоти з Греції до України. Авіакомпанія здійснюватиме рейси в обидва напрямки двічі на тиждень. Ціна квитка – від 19,99 євро. Вже зараз можна придбати переліт на перші вільні дати.

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Рейси Київ–Салоніки та Київ–Афіни почнуть перевозити пасажирів у кінці травня. Авіаперельоти до Салонік здійснюватимуться щопонеділка та щоп'ятниці з 20 травня. Літак до Афін почне перельоти 21 травня і буде курсувати щовівторка та щосуботи.

Нові рейси Київ-Салоніки та Київ-Афіни

Ми раді запропонувати нашим українським пасажирам два нових напрямки, які розширюють київську мережу Wizz Air до 28 маршрутів. Із запуском в травні рейсів в Афіни, історичну столицю Європи, і в Салоніки, друге найбільше місто Греції, відкриваються нові можливості для планування наступних відпусток. – повідомляє Wizz Air.

Тепер мережа авіамаршрутів Wizz Air з України досягла 45 напрямків. Перевезення пасажирів здійснюються з 3 українських аеропортів в 13 країн світу. Wizz Air – найбільший лоукост-авіаперевізник в Україні.

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