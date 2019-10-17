Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку

Нововведення не починаються і не розвиваються самі по собі. Їх створюють люди, використовуючи уяву, силу волі та наполегливість. Ця книга присвячена їм – тобто тому, хто бажає пробитися, щоб заявити про себе. Ну, й заробити так само.

"Вперед за мрією. Сміливість, креативність і сила змін", Бет Комсток, Тал Раз.

(К: Yakaboo Publishing, 2019)

Авторка цієї книжки – директорка в Nike, колишня віце-президентка з інновацій в General Electric, членкиня правління The National Geographic Society. Її книжка – практичний посібник з корпоративного менеджменту, кар’єрного і професійного зростання, оперативного управління змінами та впровадження інновацій. Вона сповнена чітких, базованих на досвіді авторки порад про те, як приборкувати виклики, працювати з власними помилками, обходити бюрократію та йти в ногу з часом на персональному професійному, керівному та організаційному рівнях. Водночас це мемуари однієї з найвпливовіших керівниць корпоративного сектору, приватна історія еволюції від інтровертки-публіцистки до однієї з найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

"Незалежно від цінності ідеї вам ніхто не винен сліпої віри, – зауважує авторка. – Ваші аргументи чимось хибуватимуть. А інші законно скористаються цим для обґрунтування своєї непоступливості. Хороша новина така: це спонукатиме вас до покращення. Я зрозуміла, що зворотним зв’язком слугує геть усе – усі дані слід використати в процесі. Спробуй, зазнай невдачі, вдоскональ, спробуй знову".

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"Адміністратор Instagram. Керівництво із заробітку", Дмитро Кудряшов, Євген Козлов

(К.: Book Chef, 2019)

В основі цієї практичної книжки лежить програма найдорожчого в історії тренінгу з дистанційної роботи – "Професія адміністратор Instagram". Здається, дорожчої програми немає на всьому інформаційному просторі Мережі, але така ціна виправдана результатами, які розривають всі кордони можливого.

По-перше, це рекордна ефективність програми, бо 96 відсотків учасників починають заробляти, не закінчивши навчання. По-друге, це загальнодоступна професія, адже її здобули люди з 637 міст, більш як 55 країн, у віці 17-56 років. По-третє, від прибутків учасників перехоплює подих! Адже з кожного тренінгу виходить декілька мільйонерів. Це не чарівна пігулка, хоча має саме такий вигляд. Доведеться як мінімум придбати цю книгу та прочитати її. Чи як максимум пройти цей шлях та приєднатися до спільноти вільних та задоволених адміністраторів.

"Неочевидне. Як передбачити майбутнє, аналізуючи тренди", Рогіта Бгарґава

(Х.: Віват, 2019)

Аналіз тенденцій в авторки цієї книжки базується на великій кількості досліджень і дає змогу бути в центрі світових трендів. Загалом нам пропонують 15 абсолютно нових тенденцій у сферах маркетингу й соціальних медіа, технологій і дизайну, економіки й бізнесу, які допоможуть легко маневрувати в майбутньому та усвідомлено контролювати свої наміри й мету. Протягом останніх семи років авторка пророкує неочевидні тренди, що їх вже успішно застосовують провідні світові корпорації, такі як Intel, Under Armour, The World Bank тощо. Тож варто дізнатися, як використовувати силу неочевидного мислення, щоб докорінно змінити свій бізнес, кар’єру та досягти успіху.



"Справжні митці не голодують: найсучасніші стратегії досягнення успіху", Джефф Гойнс

(Х.: Віват, 2019)

Мова у цій книжці про те, що у світі, де робота значною мірою спрощена та автоматизована, креативність має коштувати більше, аніж праця з шаблонами. Митці у різних сферах часто-густо не розуміють власної унікальності, не знають собі ціни, і це шкодить їхній кар’єрі та творчості. Автор розвінчує міф про те, що творчість – ілюзорний таємничий вимір, у якому може існувати лише невеличка купка обраних. Натомість він нагадує, що бути митцем може будь-яка досить мотивована людина, чиї зусилля спрямовані на пошук натхнення, співпрацю, дисципліну та маркетинг. Книжка містить практичні дієві поради митцям щодо застосування креативності для досягнення творчого та фінансового успіху.



"Швидкий шлях до зростання бренду", Едді Юн

(К.:Наш Формат, 2019)

У цій книжці докладно пояснюється, як упровадити стратегію, орієнтовану на побудову тривалих стосунків з клієнтами, і збільшити прибутки компанії. Адже серед споживачів кожного товару й користувачів кожної послуги є особлива категорія. Це ті любителі кросівок, у яких їх – десятки пар. Фанати спорту, що носять футболки з логотипом улюбленої команди. Ті, на кого не впливає ціна і хто купує товар заради емоцій та смислів, які транслює ваш бренд. Їх може бути небагато, але ці 10 відсотків – найпотужніша категорія клієнтів (своєрідні суперспоживачі), яка дає більшу частину прибутку. Як налагодити зв’язок із цією суперлояльною аудиторією? Чому навіть маленькому бізнесові варто насамперед будувати стосунки саме з нею? Як перетворити звичайного покупця на суперлояльного?

"Суперспоживачі – дуже надійні, і це значно полегшує прогнозування ринку, – зауважує автор. – Неточні маркетингові прогнози можуть відчутно погіршити показники прибутковості: ви робите забагато одиниць товару – муситимете продавати його зі значними знижками; ви робите замало продукції – втратите покупців. За даними спільного дослідження компанії-аудитора KPMG та The Economist Intelligence Unit, із 580 компаній лише 1% вдається скласти правильний ринковий прогноз на три наступних роки і лише 22% компаній склали прогнози з точністю до 5%. У середньому похибка сягала 13%, що, за попередніми підрахунками, зміщувало на 6% загальну вартість акційного капіталу компанії".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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