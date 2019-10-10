Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому

Автори цих книжок пишуть про виховання, без якого сьогодні неможливо виростити ані людину майбутнього, ані зрозуміти те, що для цього треба вже сьогодні. Тому цифрові технології поєднуються з родиною історією, а війни в Інтернеті резонують із суперечками на кухні.

"Ті, кого немає", Андрій Клімов, Світлана Клімова

(Х.: Фабула, 2019)

Цей роман називає нібито "неіснуючі" речі своїми іменами, виховуючи в читача щире ставлення до негативних речей, яких можна уникнути за правильного виховання. Загалом же книжка харківських авторів – про психологічне насильство і протистояння йому, примхливі форми квір-сексуальності, проблеми прийомних дітей і конфлікти поколінь, які все ще зазнають впливу "совкової" дійсності. За сюжетом, чотирнадцятирічну Марту спіткала справжня катастрофа: після багаторічної відсутності повернувся брат її матері, оселився в тій самій квартирі й почав переслідувати юну дівчину, домагаючись її.

Насправді цей самий дядько Валентин, який працював провідником, окрім малих дівчат ("кликав її до себе, садовив на коліна так, що вона опинялася затиснутою між краєм стільниці і його тулубом"), залицявся також до хлопчаків ("він обхопив хлопця за плечі, притиснув до себе гарячою спинкою — такого міцного, шовковистого, із запахом дитячого поту". Не дивно, що не знайшовши розуміння та підтримки в батьків, згадана Марта наважується на відчайдушний учинок, що межує зі злочином, – і водночас дізнається, що вона – прийомна дитина, а ім’я її справжньої матері — таємниця. Низка драматичних подій, як видається Марті, веде її близьких та її саму до глухого кута…

"Три сили. Як виховують в успішних спільнотах", Емі Чуа, Джед Рубенфелд

(К.: Yakaboo Publishing, 2019)

Ця книжка, як зауважують її автори, про одну з одвічних "виховних" загадок людства, а саме — чому декому, попри не надто перспективне походження, вдається піднятися на величезні висоти, а інші, маючи на позір такі самі здібності за собою й такі самі перешкоди перед собою, взагалі нічого не досягають. Тож нам пропонують дізнатися про новий погляд на успіх — його приховані двигуни, внутрішню динаміку й ціну, і платити за нього доводиться дорого, іноді навіть здоров’ям.

Однак якщо правильно зрозуміти й опанувати описану тут концепцію трьох культурних рис, вона стає джерелом розширення можливостей, понад якесь окреме визначення успіху. "Насправді, Три сили доступні будь-кому, – переконують автори. – Це сукупність цінностей і переконань, звичок і вмінь. Індивіди будь-якого походження здатні інтегрувати їх у власне життя або життя своїх дітей, і це надасть можливостей досягти того успіху, який вони самі для себе визначають".

"Когнитивные войны в соцмедиа, массовой культуре и массовых коммуникациях", Георгий Почепцов

(Х.: Фолио, 2019)

Авторі цієї книжки – доктор філологічних наук, професор, письменник-фантаст, учений, автор понад 20 книг для дітей і більше 40 на тему іміджелогії та теорії комунікацій – нагадує про те, що сучасний світ переходить від війни на фізичне знищення до війни когнітивної, сильна сторона якої не в обмані, фейку чи дезінформації, а в підтримці полеміки, перевіреної об'єктивними фактами. "Война без уничтожения физических тел однотипно представ-ляется в современном мире предпочтительнее, чем кровь и убийства, – починає він розмову з екскурса в історію. – Еще бурская война, где Черчилль оказался в качестве журналиста, показала силу и мощь когнитивного подхода. Когда в британских газетах стали писать о бурах как о борцах за свободу, а английские войска заняли в общественном мнении место душителей свободы, Британия отказалась от войны".

Загалом поширення нових інформаційних технологій посилило конкурентну боротьбу і полегшило когнітивну війну, визначивши безпрецедентний конфлікт навіть у порівнянні з холодною війною. Інформація стає зброєю у військовому мистецтві, здатною в майбутньому змусити виграти або програти конфлікт – військовий, економічний або якийсь інший. Крім того, психологічна війна – одна з найбільш витончених форм інформаційної війни, оскільки покладається на людський інтелект, його здатність усвідомлювати успішні дії, контролюючи кошти комунікації. Про це, а також про епоху фейків, які прийшли на зміну епохам книги і телебачення, і багато іншого розповідається в цій книзі.

"Пaм’ять бeз oбмeжeнь. Пoтужнi cтpaтeгiї зaпaм’ятoвувaння", Кевін Горслі

(К.: Наш Формат, 2019)

Aвтop цiєї книжки – пpoфeciйний лeктop мiжнapoднoгo piвня, тpeнep з мoтивaцiї тa кpeaтивнoгo миcлeння тa кiлькapaзoвий peкopдcмeн iз зaпaм’ятoвувaння – вce дитинcтвo тa юнicть cтpaждaв нa диcлeкciю. Тa вжe зa 10 poкiв пicля зaкiнчeння шкoли пoбив cвiтoвий peкopд iз зaпaм’ятoвувaння пepшиx дecяти тиcяч цифp чиcлa Пi. Зa дoпoмoгoю пpoпoнoвaниx Гopcлi iнcтpумeнтiв, cтpaтeгiй тa впpaв iз тpeнувaння пaм’ятi, ви нe лишe змoжeтe пpaцювaти бiльш eфeктивнo тa кpeaтивнo, a й пiднiмeтe piвeнь cвoєї epудoвaнocтi.

"Пpипинiть oбтяжувaти мoзoк пocтiйними cтpибкaми з oднiєї зaдaчi нa iншу, – радить автор. – Пoкpaщтe iнтeлeкт, пpивчaючи ceбe викoнувaти лишe oднe зaвдaння зa oдин paз. Пepecтaньтe вдoвoльнятиcя пoгaнoю якicтю пapaлeльнoї poбoти тa вiдкpийтe пepeвaги пocлiдoвнoї. Чудoвиx peзультaтiв удaєтьcя дocягнути тiльки зaвдяки глибoкiй кoнцeнтpaцiї. Xaoтичнi пopиви нiкoли нe дaють пepшocopтниx плoдiв".

"Виховання надзвичайної дитини", Мері Шіді Курсінка

(К.: Наш Формат, 2019)

Ця книжка Мері Шіді Курсінки – справжнє рятівне коло для батьків надзвичайних дітей. Цей посібник допоможе впоратися і знайти спільну мову з надто активними, емоційними, вразливими, чутливими і наполегливими дітьми. Ключові слова, що вирізняють надзвичайних дітей з-поміж інших, – це "над", а ще – "занадто". Вони – діти як діти, але занадто активні, наполегливі, чутливі, сприйнятливі. Усі ці риси властиві всім дітям, але у надзвичайних вони глибші та ширші.

"Виховання надзвичайної дитини" – книжка про те, як зробити життя батьків і дітей значно легшим, цікавішим, змістовнішим і, головне, щасливішим. "Надзвичайна дитина – це наче Суперм'яч у кімнаті, заповненій гумовими м'ячиками. – пояснює авторка. – Звичайні м'ячики підскакують десь на метр від підлоги, а Суперм'яч вціляє в стелю. Мені важко описати, як це – бути батьками такої дитини".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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