Водохреще 2019: традиції і прикмети на свято Хрещення Господнє

Хрещення Господнє, яке ще у народі називають Водохреще або Йордан, є завершальним акордом різдвяно-новорічних свят 2019. До вашої уваги історія, традиції і прикмети одного з найголовніших християнських празників!

За давніми переказами, Іван Хреститель охрестив у ріці Йордані Ісуса Христа, який досяг 30-річного віку. Коли це сталося – з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Йордану передує Водохресний вечір (Другий Святвечір), який святкують 18 січня.

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Традиції і звичаї на Водохреща 2019

Особливого, символічного значення у свято Водохреща набуває вода. Одна з перших згадок про значущість води, набраної в день Хрещення Господнього, і про її властивості (головна з них – це довгий час зберігати свіжість, і не псуватися), міститься в одній з проповідей Іоанна Златоуста:

У це свято всі, почерпнувши води, приносять її додому і зберігають на весь рік, адже сьогодні освячені води; і відбувається явне знамення: ця вода в суті своїй не псується з часом, але, почерпнута сьогодні, вона цілий рік, а часто два і три роки, залишається неушкодженою і свіжою.

Освячення води на Хрещення Господнє

Напередодні свята вода освячується у церквах, на згадку про те, що Христос своїм Хрещенням освятив воду. Урочиста церемонія зазвичай відбувається просто неба – на берегах річок, струмків й озер. Завчасно з льоду вирубують великий хрест ("йордан") і встановлюють його поруч з ополонкою. Раніше скульптурне зображення хреста нерідко обливали буряковим квасом, від чого воно набувало червоного кольору, як символ вогню. Декорували хрест барвінком і гілками сосен.

Ця традиція у наші дні збереглася лише в деяких регіонах, однак звичай освячувати річки, колодязі, озера в день Богоявлення існує й досі. Після богослужіння священик занурює в ополонку хрест, а в цей час хор голосно співає: "Во Йордані крещающуся Тобі, Господи...".

Коли вже воду освячено, віряни підходять до ополонки і набирають її у свій посуд. Кожна людина у довжелезній вервечці терпеливо очікує своєї черги, щоб набрати святої води на наступний рік. Вона зберігається протягом цього часу, не псуючись. За народними віруваннями, присутні під час освячення води зцілюються від недуг.

Водохресна вода має чудодійні властивості

Якщо у когось не виходить в цей день освятити воду в Церкві або бути присутнім на освяченні водойми – то її можна набрати зі звичайного джерела. За легендою, у ніч на Водохреще і звичайна вода набуває цілющої сили та цілющих властивостей. Вважається, що така вода не псується і не має запаху, вона зберігається весь рік і навіть більше.

Обряд і ритуал на Водохреще

... це, звісно, – купання! Напередодні 19 січня віряни вирізають ополонку на водоймі у формі хреста. При цьому священик має прочитати молитву і освятити місце купання. Цей обряд називається Йорданське водосвяття. Священик опускає в ополонку хрест та запалений трисвічник. Опісля люди заходять в ополонку, тричі занурюються у воду, читають молитву і виходять з водойми.

Йорданські купання у Львові

Наші предки вважали, що вода у Водохресну ніч набирає цілющої сили, яка спроможна зарадити всім людським недугам. Якщо ви наважилися зануритися в ополонку – переконайтеся, що ваш стан здоров'я дозволяє це. Також лікарі рекомендують готуватися до цього поступово та загартовуватися. У жодному разі не купайтеся напідпитку!

Прикмети на Хрещення Господнє

Якщо на Водохреща дерева вкриті інеєм, то навесні у відповідний день тижня треба сіяти ярову пшеницю: "вродить, як гай!"

Під час освячення води йде сніг – добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліби.

На Богоявлення сніг іде – до урожаю, ясний день – до неврожаю.

Якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, похмура й сніжна – на рясний урожай.

Йде сніг – на врожай гречки: зранку – ранньої, вдень – середньої, а ввечері – пізньої.

Коли на Водохреща випав повний місяць – бути великій воді.

Якщо в цей день зоряна ніч – вродять горіхи і ягоди.

Йордан

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