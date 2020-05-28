Влада Кіпру оплатить відпустку туристам, які підхопили COVID-19 на острові

Кіпр уже готовий приймати туристів, але передбачає ймовірність їхнього зараження під час відпочинку на острові. Відтак, мандрівники, які підхоплять коронавірус на Кіпрі, зможуть отримати грошову компенсацію.

Кіпр оплатить повну вартість відпустки туристам, у яких діагностують COVID-19 після відвідування острова. Про це йдеться у листі місцевого уряду від 27 травня, передає BBC.

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Таким чином влада країни готова покрити витрати на проживання, ліки та харчування людей, які підхопили коронавірус. Туристам доведеться лише сплатити дорогу туди і назад.

Уряд готовий компенсувати збитки, пов'язані з COVID-19

Зазначимо, що у 2019 році туризм становив близько 15% ВВП Кіпру. Саме тому влада країни намагається знайти оптимальні способи повернути на острів якомога більше туристів зі всіх куточків світу.

На момент написання новини, на Кіпрі зареєстровано 939 випадків зараження COVID-19, внаслідок чого померли 17 людей.

Раніше Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) та Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) випустили рекомендації щодо безпечних польотів після пандемії коронавірусу. У документі представлені правила для пасажирів і бортпровідників.

Туристам слід лише оплатити дорогу туди і назад

Згідно з новими правилами, переміщатися між країнами зможуть тільки ті, хто не хворів COVID-19 протягом останніх 2 тижнів і не контактував з хворими, і у кого не спостерігається симптомів вірусу. Перед вильотом необхідно буде заповнити спеціальну декларацію про стан здоров'я. При цьому туристи, які захворіли на коронавірус після покупки квитків, зможуть безкоштовно змінити дату рейсу. Правда, для цього необхідно буде надати медичну довідку.

Що ж стосується ситуації з коронавірусом в Україні, то станом на 28 травня зареєстровано 22 382 випадки інфікування. За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 55 995 таких повідомлень.

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