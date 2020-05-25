Євросоюз опублікував рекомендації щодо польотів після пандемії

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) та Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) випустили рекомендації щодо безпечних польотів після пандемії коронавірусу. У документі представлені правила для пасажирів і бортпровідників.

Згідно з новими правилами, переміщатися між країнами зможуть тільки ті, хто не хворів COVID-19 протягом останніх 2 тижнів і не контактував з хворими, і у кого не спостерігається симптомів вірусу. Перед вильотом необхідно буде заповнити спеціальну декларацію про стан здоров'я. При цьому туристи, які захворіли на після покупки квитків, зможуть безкоштовно змінити дату рейсу. Правда, для цього необхідно буде надати медичну довідку.

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Бортпровідники і пасажири повинні будуть носити маски та дотримуватися відстань не менше ніж 1,5 метра з іншими людьми, в тому числі під час польоту. У документі також даються вказівки по підтримці гігієни рук та дезінфікуванню поверхонь. Обслуговувати пасажирів рекомендується безконтактно.

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