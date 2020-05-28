Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 28 травня

Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 28 травня: в Україні виявлено 22 382 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 55 995 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 22 382 Одужали 8 439 Померли 669

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 201) та в місті Києві (2 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 947 Волинська область 851 Дніпропетровська область 920 Донецька область 158 Житомирська область 673 Закарпатська область 1 124 Запорізька область 425 Івано-Франківська область 1 339 Кіровоградська область 495 Київ 2 793 Київська область 1 517 Львівська область 1 513 Луганська область 45 Миколаївська область 282 Одеська область 861 Полтавська область 268 Рівненська область 1 588 Сумська область 166 Тернопільська область 1 131 Харківська область 981 Херсонська область 177 Хмельницька область 386 Чернівецька область 3 201 Черкаська область 401 Чернігівська область 140

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-05-2020:

Захворіли 5 792 992 Одужали 2 499 168 Померли 357 480 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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