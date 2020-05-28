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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 28 травня

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Коронавірус в Україні та у світі - фото 1
Коронавірус в Україні та у світі

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 28 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 четверга, 28 травня: в Україні виявлено 22 382 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 28 травня - фото 406692

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 477 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 28 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 55 995 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 22 382
Одужали 8 439
Померли 669

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (3 201) та в місті Києві (2 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 947

Волинська область

 851

Дніпропетровська область

 920

Донецька область

 158

Житомирська область

 673

Закарпатська область

 1 124

Запорізька область

 425

Івано-Франківська область

 1 339

Кіровоградська область

 495

Київ

 2 793

Київська область

 1 517

Львівська область

 1 513

Луганська область

 45

Миколаївська область

 282

Одеська область

 861

Полтавська область

 268

Рівненська область

 1 588

Сумська область

 166

Тернопільська область

 1 131

Харківська область

 981

Херсонська область

 177

Хмельницька область

 386

Чернівецька область

 3 201

Черкаська область

 401

Чернігівська область

 140

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 28 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 28-05-2020:

Захворіли 5 792 992
Одужали 2 499 168
Померли 357 480

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 28 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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