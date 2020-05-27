Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків

Укрзалізниця з 1 червня відновлює рух п'яти поїздів Інтерсіті + та дев'яти потягів далекого прямування. Залізничники планують перевозити не більше як 50% пасажирів від місткості вагонів.

Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на 5 поїздів Інтерсіті+:

№721/722 та №726/725 Київ – Харків

№763/764 Київ – Одеса

№711/712 Київ – Костянтинівка

№740/739 Київ – Кривий Ріг

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Продаж квитків онлайн також відкритий на поїзди:

№8/7 Одеса – Харків

№20/19 Лисичанськ – Київ

№53/54 Дніпро – Одеса

№ 63/64 Харків – Київ

№105/106 Київ – Одеса

№791/792 Київ – Кременчук

№81/82 Харків – Новоолексіївка

№125/126 Київ – Костянтинівка

№10/9 Київ – Маріуполь

При цьому заповнювати будуть не більше як 50% місць в поїздах. Виняток зроблено для поїзда №7/8 Одеса – Харків, де продається 100% місць. 27 травня в Укрзалізниці обіцяють відкрити квиткові каси.

Пасажири будуть допускатися до посадки в поїзд тільки в захисних масках. Також при посадці у вагон планують міряти пасажирам температуру.

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