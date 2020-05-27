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Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди: перелік напрямків
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Укрзалізниця з 1 червня відновлює рух п'яти поїздів Інтерсіті + та дев'яти потягів далекого прямування. Залізничники планують перевозити не більше як 50% пасажирів від місткості вагонів.
Через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на 5 поїздів Інтерсіті+:
- №721/722 та №726/725 Київ – Харків
- №763/764 Київ – Одеса
- №711/712 Київ – Костянтинівка
- №740/739 Київ – Кривий Ріг
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Продаж квитків онлайн також відкритий на поїзди:
- №8/7 Одеса – Харків
- №20/19 Лисичанськ – Київ
- №53/54 Дніпро – Одеса
- № 63/64 Харків – Київ
- №105/106 Київ – Одеса
- №791/792 Київ – Кременчук
- №81/82 Харків – Новоолексіївка
- №125/126 Київ – Костянтинівка
- №10/9 Київ – Маріуполь
При цьому заповнювати будуть не більше як 50% місць в поїздах. Виняток зроблено для поїзда №7/8 Одеса – Харків, де продається 100% місць. 27 травня в Укрзалізниці обіцяють відкрити квиткові каси.
Пасажири будуть допускатися до посадки в поїзд тільки в захисних масках. Також при посадці у вагон планують міряти пасажирам температуру.
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