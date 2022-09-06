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"Витримай мене, земля": Саша Чемеров презентував нову пісню та кліп "Полями"
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Це вже дев'ятий сингл від музиканта та співака Саші Чемерова. Слухайте потужну та щемку пісню "Полями", яка розповідає про кожного з нас, українців"
Пісня "Полями" – це сповідь людини, що прокинулася від довгого жахливого сну. Це сповідь країни, яка усвідомила себе та стала на шлях любові. "Полями" це результат аналізу культурного коду України, переданий крізь досвід та відчуття артиста. Відсутність любові, віри та надії закреслює всі шанси на існування здорового суспільства. Дякувати Богу в нас ці шанси є і разом ми досягнемо мети.
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"Я добре пам'ятаю, як вона народжувалася… Як вона стрягла сльозами в горлі. Як тоді, так і зараз, ця пісня веде мене полями, де моє коріння топчуть танки страху, де горить пшениця мого дитинства, а дим застеляє серце… Полями – це сповідь, це усвідомлення себе, це віра, надія та любов, проявленні в констатації їх відсутності. Пісня надважлива для мене та моєї самоідентифікації. Я хочу подякувати всій команді та кожному окремо, це сталося завдяки вам!", – коментує Саша Чемеров.
Слухати пісню Саша Чемеров – Полями:
Слова пісні Саша Чемеров – Полями:
Полями, полями сірий дим
В ньому загубився я
Втрачена констанція
Колії, колії молодим
Вигоріти, стертися
Витримай мене, земля.
Пробач, це не любов
Без віри та надії, в дії.
І біль, як макіяж
Нехай сльозами змиє. Мрію.
Падаю, падаю лицем вниз
Стерта інформація
Змінена позиція
Каюся, каюся - не любив,
Втрачена традиція.
Плачу наодинці я.
Пробач, це не любов
Без віри та надії, в дії.
І біль як макіяж
Нехай сльозами змиє. Мрію
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