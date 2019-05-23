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Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників

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Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників - фото 1

Уже незабаром в українських школах відбудеться Випускний 2019 – особливе свято для випускників 9 та 11 класу. Підготовка до цього дня обходиться у шалені гроші. Дивіться самі, які ціни на вбрання і бенкет!

І останню п'ятницю травня в Україні пролунає Останній дзвоник: він сповістить учнів про канікули, а випускників 9 та 11 класу – про прощання зі школою, ЗНО та вступ у виші.

Тут більше: Коли випускний 2019 в українських школах

При цьому в напруженому графіку випускників залишиться місце для свята. Саме у Випускний вони зможуть востаннє зібратися дружньою шкільною родиною та відчути себе дітьми. Не дивно, що батьки та учні так багато зусиль і коштів вкладають у це свято.

Скільки коштує вбрання на Випускний 2019

Зовнішній вигляд випускників завжди обходився найдорожче. Цей рік – не виняток. Дівчата мріють про розкішні сукні, красиві аксесуари та професійні макіяж-зачіску-манікюр, а хлопці шукають модні костюми та взуття.

За даними Радіо Свобода, на сукні випускниці в селах та маленьких містах витрачають 3-5 тисяч гривень, а в Києві та інших обласних центрах купують сукні в брендових салонах чи шиють на замовлення (20+ тисяч гривень) або знаходять вбрання в магазинах за 8-15 тисяч гривень. Дехто також орендує плаття 1-2 дні в салоні, що коштує 2-4 тисячі гривень. Якщо додати витрати на взуття, аксесуари, мейк-ап та манікюр – загальна сума шокує.

Скільки коштує сукня та взуття для дівчат на Випускний - фото 328992

Хлопці ж у селах та маленьких містах можуть придбати костюм, сорочку, краватку за 2-3 тисячі гривень, а взуття та аксесуари придбати за 1-1,5 тисячі гривень. У великих містах випускники купують вбрання дорожче: одяг – 6-8 тисяч гривень, взуття та аксесуари – 3-4 тисячі гривень. У брендових магазинах одяг коштує 12+ тисяч гривень, взуття – близько 6 тисяч. Випускники також звертаються до оренди костюмів, яка обходиться в 2-3 тисячі.

Одяг для хлопців на випускний - фото 328991

Ціни на святковий бенкет випускників

Є кілька способів відзначити Випускний, тож батьки та учні обирають найбільш оптимальний для себе. Перший: економний варіант свята у приміщенні школи із саморобними декораціями та музикою із програвача. Він коштуватиме приблизно 1 тисячу гривень з родини.

У селах та невеликих містах зазвичай обирають другий варіант: святкування у кафе. Окрім бенкету, тут також замовляють розважальну програму (тамада, музиканти, феєрверк, декорації тощо). Коштує таке задоволення в середньому 2-3 тисячі гривень з родини (у кафе йде випускник + 2 батьків).

Оплата за бенкет у великих містах та обласних центрах обійдеться найдорожче. Тут випускники хочуть максимальних вражень і часто замовляють різні розваги. Ті, хто не економить, витрачає в середньому 10 тисяч гривень. Ті, хто замовляє тільки необхідне, віддають приблизно 7 тисяч гривень.

Витрати на бенкет Випускного - фото 328994

Додаткові витрати

Чимало коштів йде на різні "дрібниці". Зокрема, фотографа, відеооператора, прикраси для святкової зали, повітряні кульки, букети квітів для вчителів, подарунки для школи, транспорт до ресторану і т. д. У сільських школах на це все йде в середньому 1-2 тисячі гривень, а у великих містах на "дрібниці" припадає 3-4 тисячі гривень з випускника.

Випускний 2019: шокуючі ціни, скільки коштує вбрання і бенкет випускників - фото 328993

Останніми роками в світі та Україні поширюється тенденція не витрачати шалені гроші на святкування, а організовувати випускний за кордоном. Країнами-фаворитами серед випускників є Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина. Тиждень відпочинку там коштуватиме 6-8 тисяч гривень з урахуванням екскурсій. Багатші випускники обирають подорожі в Італію, Францію, Німеччину, Іспанію, Грецію та Нідерланди, де тижневий відпочинок коштує від 9 до 50 тисяч гривень.

За кордоном популярний ще один варіант випускного: діти разом з батьками та вчителями збирають кошти, які мали б витратити на вечірку, і вкладають їх у благодійність.

До теми: Привітання з випускним 2019 від батьків і вчителів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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