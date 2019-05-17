Привітання з випускним 2019 від батьків і вчителів: вірші, проза, картинки

Красиві привітання випускникам школи українською мовою підбадьорять учнів 9 та 11 класів, які прощаються з дитинством. Шукайте побажання з випускним від батьків і вчителів у віршах та прозі, а також прикольні поздоровлення і картинки!

Привітання з випускним на українській мові – це не тільки гарні побажання, а й, передусім, висловлення підтримки для учнів 9 та 11 класу, які ступають на стежину дорослого життя. У такий важливий день випускникам хочеться почути підбадьорливі слова від батьків та вчителів, зокрема – від першої вчительки та класного керівника.

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Зібрали для вас оригінальні вірші, зворушливі поздоровлення прозою та красиві картинки. Клікайте на розділ, який вас цікавить, та обирайте найкраще привітання!

***

Сини і дочки наші, рідні діти,

Це зрілості прийшов нестримний час,

Ви самостійно вже почнете жити

У добрий час благословляєм вас!

Нехай же вас Господь оберігає

У світлу путь на добрії діла,

На вірну стежку завжди наставляє,

Щоб доля в вас щасливая була!

***

Зі шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки і сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!

Дитино кохана, сьогодні в життя

Ти йдеш зі шкільного порога,

Чекає тебе нелегка і складна

Життєва негладка дорога.

Вклонися доземно своїм вчителям,

Hе буде таких більш у тебе,

Бажаєм лиш добрих стрічати людей,

І чистого, ясного неба!

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди!

***

Ти став вже дорослий, і ми тобою пишаємося,

Прекрасні риси ти втілив у собі:

Веселий, енергійний і вправний.

Серед слабких – добрий

І серед сильних – сміливий.

Ми так хочемо, щоб життя було твоє

Добрим, чистим, світлим.

І хай ти відрізняєшся від всіх

Удачею, щастям і успіхом!

Нехай міцніють ваші крила,

Та долі хай будуть щасливі!

Хай негаразди вас оминають,

А друзі і рідні поважають.

Будьте здорові, щасливі

І до навчання кмітливі!

Пелюстками від троянд

Простелю вашу дорогу,

Хай любов палка іде

Завжди з вами в ногу.

Зичу долі доброї я вам,

Зоряних світанків,

Успіх хай насіє вам

Ніжних теплих ранків...

Від тепла долонь батьківських

Набирайтесь сили,

І тримайте курс у світ

Без нудьги, красиво!

Розцвітає хай у серці

Посмішка щаслива.

В світлу путь летіть, пташата,

Зграя гомінлива!

Хай добро посіє щедрість

Рястом довголіття,

Цвітом яблуньки хай пахне

Ваше покоління.

Полонить серця нехай

Музика кохання,

Мріям світлим присвятіть

Всі свої дерзання!

***

Дві дороги пройшли ви – дитинство і школу

І на кожній долали перешкоди в житті

Але те, що пройшли, – не забудьте ніколи

І назавжди залиште в душі спогади ті!

Перші кроки були несміливі, грайливі,

Не на все ви дивились очами батьків

Але впевненність ту – вчителі оцінили

І за це вам вручають атестат дорогий

Хай у кожного з вас там оцінки несправжні

Бо насправді "ВІДМІННО" – заслуговують всі

І не будем ми зараз шукати, хто винний,

Випускний – то є свято, ви є – випускники!

Будьте вдячні батькам – що існуєте в світі

Що пройшли з вами разом перетини життя

А своїх вчителів не забудьте ніколи

Бо вони вам давали незабутні знання!

Хай дороги усі будуть завжди щасливі

Береже хай вас Ангел, освятить вам мету

Будьте впевнені, людяні і не зрадливі

Досягніть всіх висот на життєвім шляху!

Цей день важливий не тільки для випускників, а й для батьків

***

Свято радісне прийшло

Школярі з сльозами,

Промайнуло 9 літ

Життя разом з вами.

Скільки було… не злічити

Різного за ці роки:

І читання, і пісні,

І шкільні уроки…

Друзів тут собі знайшли

І знання здобули,

Пам'ятайте вчителів,

Які з вами були!

Світ попереду відкритий

Вибирай дорогу!

І звичайно не забудь

Шкільного порогу!

***

Пора найкраща – юність золота,

Коли так легко стеляться літа.

І мрії в серці квітнуть осяйні

І ще думки не визріли сумні.

Ще мало вами пройдено доріг,

А от шкільний позаду вже поріг!

Чимало часу – 11 літ

Ви тут навчались, пізнавали світ.

Вели дискусії про вічне і земне

Й не вірили, що швидко час мине.

Той час минав під маминим крилом,

ЇЇ зігрітий ласкою й теплом.

Та вже дитинства безтурботні сни

На жаль, минулись в розпалі весни.

І хоч-не-хоч, а треба торувати

Стежину власну з батьківської хати.

І з вдячністю вклонитись вчителям,

Вклонитись рідним нивам і гаям

І йти життям, проте й не забувати

Стежок отих до батьківської хати.

І пам'ятати завжди й повсякчас

Про школу рідну, що зростила вас.

І вчителів, і друзів, і батьків

Не забувати з відстані років.

Нехай тала́нить вам у майбутті,

І хай збуваються всі мрії золоті!

Хай радість вам життя дарує,

Щоб посміхались ви весь час,

Любов і злагода панує,

Й достаток повниться щораз,

Щоб ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на вас із неба падав

Лише щасливий зорепад!

Шановні випускники! Що вам побажати

На порозі нового життя?

Перш за все: цінуйте батька й матір,

Не жалійте їм свого тепла.

Не робіть нікому зла і кривди,

За добро добром спішіть віддать.

Не чиніть ще зради Батьківщині:

На чужині щастя не зазнать.

Не забудьте мову калинову,

Пам'ятайте мамині пісні.

Згадуйте хоч інколи про школу:

Тут лишились роки золоті.

Не цурайтесь праці ніякої,

Бо краса людини лиш в труді.

Дбайте про добробут України:

Хай же стане щастя на землі.

Хай щастить вам завжди і в усьому.

Не зазнайте горя і біди.

Майте друзів вірних на дорозі,

З ними легше по житті іти.

***

Не згуби в своїм серці "людину",

Світу "правди" неси полум'я,

Не цурайся, люби Україну,

Бережи своє чесне ім'я.

Розгорни соколинії крила,

Прапор "волі" здійми догори,

Хай несуть Твої дужі вітрила

Лиш могутні, попутні вітри.

Хай щасливою буде дорога,

Котру вибереш Ти серед всіх.

Пам'ятай і молися до Бога,

Душу хай не осквернює гріх.

Не забудь своїх друзів ніколи,

І затям, як святий "заповіт",

Що є мама,

Є вчитель,

Є школа,

Котрі вивели Тебе у світ.

Пісня з подякою "Вчителю"

***

Від класного керівника

Ви дорослі, красиві, натхненні,

Кращі з кращих на цілій землі.

Не тримайте синицю у жмені,

Хай вас кличуть удаль журавлі.

Ви до мрій своїх линьте крилато,

Не спиняйтеся, щоб не було...

Хай удачі в вас буде багато

І людське зігріває тепло.

А життя – це робота і диво.

В нім печалі і радощі є.

Йдіть упевнено, вперто, сміливо,

Вибирайте найкраще, своє!

Але, щоб усміхнулося небо

І удача жадана прийшла,

Самостійно трудитися треба,

Наполегливо, в поті чола.

Бо життя – це серйозно, не жарти,

Що посієте – те й зберете.

Манни з неба чекати не варто,

Ви завжди пам'ятайте про це!

***

Від першої вчительки

Прийшли ви ще маленькими до школи,

А вже – чарівні юнки й юнаки!

Хоч, мабуть, не забудете ніколи

Проведені за партами роки!

Було всього: досягнень і мороки,

Колись сумне вже викликає сміх…

Життя готує вам складні уроки,

Та вірю, що засвоїте ви їх.

Що на віку чекає? Слава? Гроші?

Визнання десь чи в рідному краю?

Бажаю щастя вам, мої хороші!

Не забувайте вчительку свою!

Сьогодні ви святкові, особливі,

Заквітчані, немов весняний сад!

Вам час в дорогу! Що ж, ідіть щасливі!

Й хоч інколи вертайтеся назад!

***

Від директора школи (вітання у прозі)

Дорогі випускники! Ось і настав цей радісний, веселий і водночас сумний день. Сьогодні ви прощаєтесь з рідною школою, затишними класними кімнатами, гомінкими шкільними коридорами, щирими друзями, зі своїми мудрими наставниками, люблячими батьками, рідною домівкою. Попереду – незвідана даль. Позаду – батьківський поріг та протоптана стежка в шкільному дворі. Бажаю кожному з вас знайти себе, досягнути всіх цілей та втілити всі мрії, а головне – завжди залишатися людиною! У добру путь!

***

Напутнє слово вчителів (прозою)

Дорогі випускники! Можливо вже завтра ви, як ті птахи, полинете у незвідані далі. Вилітаючи зі стін рідної школи, не забувайте, що ви вчилися для того, аби розум і серце віддавати людям, суспільству, що зростило вас. Не заплямуйте доброго імені свого роду та честі рідної школи. У добру путь, наші випускники 2018 року!

***

Дорогі випускники! У цей чудовий день я хочу від усього серця привітати вас із закінченням школи! Ви пройшли надзвичайно важливий етап, і сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова власної сім'ї.

Вірю, що вступите ви на цей шлях достойно. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане Україна. Бажаю вам побільше оптимізму, натхнення та наполегливості!

Пісня гурту Тік – "Вчителька"

***

Проза для вчителя

Сьогодні школа вручає путівку в життя і ми виходимо за її поріг з добрими знаннями, морально і фізично загартованими. Схиляючись перед вашою мудрістю, дорогі вчителі, ми обіцяємо керуватися в житті вашими уроками людяності і справедливості, з честю пронести звання учня, бути вірними синами і дочками свого народу, усі свої сили, знання і вміння віддати для добробуту і процвітання. Дякуємо вам за все!

***

Промова для батьків

Рідні наші! Мамо! Тату! Дякуємо за те, що дали нам життя, що завжди любили й вірили в наші сили. Ваші натруджені руки, добре серце завжди допомагатимуть у житті, а промінь сімейного вогника світитиме в далекій і незвіданій дорозі.

Спасибі за те, що ростили нас, віддаючи свою молодість і життя, раділи та сумували разом з нами. Вибачте нас за всі прикрощі, що вам завдали, і повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми!

***

Прощальна промова випускників (проза)

Ось і настав той хвилюючий час, коли ми закінчуємо школу. Ми радіємо і водночас сумуємо, прощаючись з вами, з вчителями і друзями. Ви залишитесь назавжди в нашій пам'яті. З почуттям глибокої вдячності ми будемо згадувати свою рідну школу та наших духовних наставників. Ви навчили нас не тільки основам наук, але й доброті, справедливості й чесності.

Спасибі за вашу працю та вибачте нашу неслухняність! Обіцяємо, що зробимо все для того, аби не підвести вас!

***

Слова подяки першій вчительці

Я пам'ятаю день і час,

Коли пішов у перший клас,

Коли за парту вперше сів

І першу лінію провів...

Як перше слово прочитав,

Як першу букву написав,

І перші вчительки слова,

Що хліб – усьому голова.

Повік залишаться в мені

Дитячі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя.

Я пам'ятаю ту любов,

Що оживає знову й знов.

Подругу в білому вбранні,

Що часто снилася мені...

Я пам'ятаю день і час,

Коли скінчив останній клас.

Шкільний дзвінок у груди бив,

А я дзвонив, а я дзвонив...

Повік залишаться в мені

Юнацькі мрії осяйні,

Стежина в росяні поля

І перша вчителька моя!

Зворушлива композиція "Вчителі, вчителі"

***

Подяка класному керівнику

Ми з вами розстаємося сьогодні,

І йдем в світи дорогами життя,

Та не забудемо ніколи вашої любові,

І сльози навівають нині почуття!

Ви нам були неначе друга мама,

Нас готували до дорослого життя,

І ми за це повік вам вдячні,

Мов пташенята вилітаємо з-під вашого крила!

Вітаємо з випускним найріднішу вчительку!

***

Прощальні слова випускників

Ідуть роки, летять хвилини,

Біжить нестримно дикий час.

Та весь цей вечір, безсумнівно,

Не згасне в пам'яті у нас.

Веселий сміх чи сум незримий –

Минув шкільний останній рік.

І розуміти якось дивно,

що ти сьогодні – випускник.

Чудовий бал і вальс останній,

А далі – самостійний крок.

І хоч прощатись так печально-

Чекає інший нас урок.

І всюди пахнуть різні квіти,

А поруч рідні, вчителі...

Та взавтра ми уже не діти,

І точно вже не школярі.

Сьогодні нам сміються зорі,

І сонце теж для нас зійде.

Іти в життя ми вже готові,

Тож хай нас щастя поведе!

***

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

У день випускного треба подякувати вчителям

***

Вітаю із випуском й радості зичу,

Хай успіх завжди прикрашає обличчя,

Життя хай натхненням і щастям вирує,

І миті гармонії доля дарує!

***

Бажаю кохання, гарних подій,

Здійснення задумів,планів і мрій,

Щастя квітучого, злетів найвищих,

Шляхів до мети легких і найближчих!

Бажаю сонячного настрою,

Чудових, радісних подій,

Хай доля стежкою квітучою,

Веде до здійснення всіх мрій!

Бажаю тобі, щоб як сонячним світлом

Життя твоє було щастям зігріте

Щоб завжди до тебе приходили знов

Усмішки й радість, друзі й любов!

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в’яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

У серці любові,

І світлих надій,

Казкової долі,

Та здійснення мрій!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість – кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих та чудових!

***

Бажаєм вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Щиро з випуском вітаю,

Та від серденька бажаю,

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні,

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує,

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає!

Прикольні вітання

Тебе, не сумнівайся,

В житті чекає успіх,

Радій і посміхайся,

Ти супер, кращий від усіх!

Хай буде все відмінно,

І класно у тебе,

Тільки неодмінно,

Вір в щастя і в себе!

Картинка для привітання випускників 11 чи 9 класу

Вітальна листівка з випускним

Фото для поздоровлення випускників

Відкритка з побажанням на випускний

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