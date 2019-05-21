Коли випускний 2019 в Україні: дата святкування в школі

Випускний для старшокласників символізує прощання з дитинством. Також це остання нагода добре відпочити перед вступом до ВНЗ. Дізнайтеся, коли в Україні учні отримають атестати та попрощаються зі школою.

За традицією останній дзвінок для випускників пролунає в останню п'ятницю весни. Цьогоріч цей день припадає на 24 травня. А от фіксованої дати випускного немає. Проте існують рекомендовані строки.

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Дата проведення випускного у 2019 році припадає на суботу після закінчення ЗНО – 22 червня. У цей день випускники можуть розслабитися перед вибором навчального закладу та вступом. Прощатися з дитинством треба так, аби запам'ятати цей день!

Зауважте, що на офіційному рівні дата випускного вечора не встановлена, тому навчальний заклад може на власний розсуд обрати, коли буде випускний – від 24 травня до 22 червня. Ще один варіант – поєднати випускний та останній дзвоник.

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