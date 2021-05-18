На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану
-
- 28
Puma представив нову жіночу колекцію Ocean Queen. Її присвятили красі та силі океану. Її глобальним амбасадором спортивний бренд вибрав модель й активістку Вінні Харлоу.
На опублікованих рекламних знімках, викладених на сторінці бренду в інстаграмі, Вінні позує в облягаючій майці з логотипом Puma, коротких шортах і масивних кросівках Cruise Rider зі сріблястими деталями.
Це цікаво: Nike випустить кросівки у колаборації з Поштовою службою США
Також у колекцію увійшли футболки, трикотажні комбінезони, сукні з сітчастого матеріалу, сумки та сланці. У палітрі переважають білий, смарагдово-зелений, жовтий і ніжно-рожевий відтінки.
Колекція Ocean Queen вже доступна на офіційному сайті й у магазинах Puma.
Раніше ми розповідали про те, що Balenciaga представив сумку, створену з кросівок. Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія дав майстер-клас по апсайклінгу. Нова сумка бренду під назвою Sneakerhead зшита з фрагментів кросівок. Основою для новинки послужила флагманська модель Balenciaga Hourglass трапецієподібної форми з вигнутим дном, короткою ручкою і фурнітурою у вигляді букви B.
Читайте також: Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
17:50Як почистити пательню від нагару, жиру та іржі до блиску
-
17:42Співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж у Каліфорнії
-
17:25Ніяких фільтрів: Брітні Спірс показала відео у латексному комбінезоні
-
17:12Інсайдер показав, яким буде дизайн операційної системи Android 12
-
16:54Що треба їсти, щоб знизити щоденний стрес
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:42В Індії студент з коронавірусом самоізолювався на дереві протягом 11 днів
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
16:09Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану
-
15:43Вийшов трейлер скандального серіалу Опри Вінфрі і принца Гаррі про психічне здоров'я
-
15:28У Lamborghini розповіли, коли випустять свій перший електромобіль
-
15:15Сексуальна Тіна Кароль спокусила мережу у крихітному топі: пікантні фото
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
14:58У мережі з'явився перший огляд Apple iMac 2021: дизайн, бенчмарки та робота
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:41Експерти назвали мінуси автоматичної коробки передач в авто
-
14:12На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт
-
13:52Гаряча Кортні Кардашян приміряла прозору комбінацію
-
13:41В Англії виставили на продаж будинок письменниці Агати Крісті
-
13:20Знайдена одна з найстаріших зірок Всесвіту
-
13:13На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото
-
12:55Як вітамін D впливає на здоров'я жінки
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
12:16Зухвала реперка Нікі Мінаж знялася топлес: сексуальні фото (18+)
-
11:51Горе-водій розбив рідкісну Ferrari за один день: момент епічної аварії потрапив на відео
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути
-
13:05Привітання з Днем сім'ї 2021: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
12:18Українські назви сузір'їв: як в народі називали Велику Ведмедицю, Молочний шлях та інші
-
09:45Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 травня
-
08:13Чому одні люди люблять каву, а інші – ні: цікаве пояснення науковців
- 14 травня
-
20:22Учені назвали дієту, яка допомагає побороти стрес без шкоди для здоров'я
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою