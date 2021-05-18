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Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану

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Вінні Харлоу – амбасадорка нової колекції Puma - фото 1
Вінні Харлоу – амбасадорка нової колекції Puma

Puma представив нову жіночу колекцію Ocean Queen. Її присвятили красі та силі океану. Її глобальним амбасадором спортивний бренд вибрав модель й активістку Вінні Харлоу.

На опублікованих рекламних знімках, викладених на сторінці бренду в інстаграмі, Вінні позує в облягаючій майці з логотипом Puma, коротких шортах і масивних кросівках Cruise Rider зі сріблястими деталями.

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Також у колекцію увійшли футболки, трикотажні комбінезони, сукні з сітчастого матеріалу, сумки та сланці. У палітрі переважають білий, смарагдово-зелений, жовтий і ніжно-рожевий відтінки.

Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану - фото 459978
Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану - фото 459977
Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану - фото 459975
Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану - фото 459976

Колекція Ocean Queen вже доступна на офіційному сайті й у магазинах Puma.

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