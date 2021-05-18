Вінні Харлоу стала амбасадоркою нової колекції Puma, присвяченої океану

Puma представив нову жіночу колекцію Ocean Queen. Її присвятили красі та силі океану. Її глобальним амбасадором спортивний бренд вибрав модель й активістку Вінні Харлоу.

На опублікованих рекламних знімках, викладених на сторінці бренду в інстаграмі, Вінні позує в облягаючій майці з логотипом Puma, коротких шортах і масивних кросівках Cruise Rider зі сріблястими деталями.

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Також у колекцію увійшли футболки, трикотажні комбінезони, сукні з сітчастого матеріалу, сумки та сланці. У палітрі переважають білий, смарагдово-зелений, жовтий і ніжно-рожевий відтінки.

Колекція Ocean Queen вже доступна на офіційному сайті й у магазинах Puma.

Раніше ми розповідали про те, що Balenciaga представив сумку, створену з кросівок. Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія дав майстер-клас по апсайклінгу. Нова сумка бренду під назвою Sneakerhead зшита з фрагментів кросівок. Основою для новинки послужила флагманська модель Balenciaga Hourglass трапецієподібної форми з вигнутим дном, короткою ручкою і фурнітурою у вигляді букви B.

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