Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки

Якщо ти полюбляєш білі кросівки, тоді ти не з чуток знаєш про те, як часом буває складно за ними доглядати. Тому сьогодні у стильній рубриці від Радію МАКСИМУМ ми ділимося дієвими способами, як почистити білі шкіряні кросівки, моделі із замші та текстилю, щоб не розчаруватися результатом.

Білі кросівки будуть завжди радувати бездоганним виглядом, якщо дотримуватися тонкощів чистки і догляду. Вибираючи спосіб відбілювання, зверни увагу на матеріал верху і підошви. Текстиль, шкіра, замша або шкірзамінник вимагають різного впливу, щоб не нашкодити і не залишити брудних розводів. Наприклад, прання у пральній машині врятує зовнішній вигляд текстильних моделей, але геть занапастить шкіряне або замшеве взуття, а устілки і шнурки краще прати окремо. Способів почистити білі кросівки існує досить багато як в домашніх умовах, так і за допомогою спеціальних професійних засобів. Тож ми детально розповідаємо, як почистити білі шкіряні кросівки, моделі із замші та текстилю, щоб не розчаруватися результатом.

І ще: Чоловічий міський рюкзак: як вибрати, куди носити та з чим поєднувати

Як відчистити білі кросівки

Як відмити білі шкіряні кросівки

Якщо ти плануєш влаштувати улюбленим кросівкам велике прання, тоді тобі потрібно запам'ятати деякі дієві методи чистки білого взуття.

Припустимо, що ти вже витер сухою щіткою бруд, пил, дістав устілки і шнурки.

7 способів відмити білі кросівки:

Рідина для зняття макіяжу підійде не тільки для косметики, але і для невеликих забруднень на поверхні взуття. Досить пройтися змоченим ватним диском по плямі і її наче й не було;

Для легкого ступеня забруднення підійде суміш яйця з чвертю склянки жирного молока. Протри за допомогою ватного диска пару, потім змий водою;

Кашка з картопляного крохмалю і молока у рівних обсягах підійде для шкіряних моделей;

Господарське мило нанеси на щітку, пройдися по взуттю, після чого ретельно змий;

Відбілюючі засоби на кисневій основі підійде для моделей з текстилю. Нанеси його, почекайте якийсь час і добре прополощи.

Нанеси на білі кросівки вазелін, через 20 хв змий його вологою губкою, після чого витри насухо;

Змішайте нашатирний спирт з пральним порошком, нанеси на пару вологою губкою, після чого змий водою і витри насухо.

Устілки і шнурівки краще прати окремо

2 способи відчистити білі кросівки від жовтизни:

Досить лише пройтися по жовтих плямах на підошві або по верху старою зубною щіткою з горошиною зубної пасти. Потім ретельно змити або витерти вологою ганчіркою.

Змішай лимонний сік і воду в рівних кількостях, нанеси на пару і потім змий.

Після чистки рекомендуємо обробити пару взуття водовідштовхувальним засобом або спеціальним воском.

Як почистити білі кросівки із замші

Якщо ти потрапив під дощ, довелося пройти по бруду, то перше, що варто зробити – це дати парі добре висохнути, набивши зсередини газетою або паперовим рушником. Далі слід зробити наступне:

Пройдися сухою щіткою для замші – підніми ворс і зчисть бруд;

У деяких випадках можна обробити плями канцелярським ластиком;

Нанеси і потримай кілька хвилин очищувальну піну, зніми сухою серветкою;

Оброби мильним розчином без хлору з невеликою кількістю нашатирного спирту.

При чищенні стеж за тим, щоб твої дії були делікатними, мочи взуття поверхнево, а не наскрізь, щоб кросівки з замші не деформувались у результаті намокання. В кінці підсуши сухою ганчіркою і залиш для повного висихання у добре провітрюваному приміщенні.

Відмити кросівки можна господарським милом

Як прати білі кросівки із текстилю

Моделі з тканини, як правило, носять в літню пору року, а це загрожує не тільки швидким запиленням, але також плямами від трави. Щоб твоя пара взуття не втратила швидко свою первісну форму і білизну, насамперед зверни увагу на температуру води при пранні. Після гарячої води вони можуть "усістися", а надто холодна не врятує від плям. Автоматична сушка – ще один ворог бездоганної форми взуття. Тому завжди пери у теплій воді, суши природним способом на відкритому повітрі і візьми на замітку наступні методи:

У пластиковій місткості змішай оцет з харчовою содою до отримання пінистої маси, нанеси на взуття, потім змий теплою водою;

Змішай пральний порошок, перекис водню і оцет у рівних частках. Щіткою з нанесеним розчином почисть їх;

Для чищення білої підошви скористайтеся відбілюючою зубною пастою, яка позбавить від сірості і жовтизни.

При машинному пранні, вибирай делікатний режим, кросівки бажано покласти в наволочку білого кольору, не забудь відключити режим віджиму і сушіння для уникнення деформації, не використовуй хлоровані відбілювачі.

Прати білі кросівки із текстилю краще у білій наволочці

Читайте також: ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити