Бренд Balenciaga представив сумку, створену з кросівок: фото

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія дав майстер-клас по апсайклінгу. Нова сумка бренду під назвою Sneakerhead зшита з фрагментів кросівок.

Основою для новинки послужила флагманська модель Balenciaga Hourglass трапецієподібної форми з вигнутим дном, короткою ручкою і фурнітурою у вигляді букви B.

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Тільки тепер поверхня сумки виконана не з гладкої чи рельєфної шкіри, а з сітки з контрастними шкіряними вставками. Це не єдиний елемент, взятий з дизайну кросівок: на бічних моделях сумки можна помітити язички і шнурівку.

Модель Sneakerhead виконана у двох форматах, а також в трьох кольорах – чорному, чорно-білому і синьо-сірому. На сайті Balenciaga в Південній Кореї сумка коштує, якщо перевести, 63 тисячі гривень.

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