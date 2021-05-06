Nike випустить кросівки у колаборації з Поштовою службою США

Раніше колаборація Nike ледь не закінчилася скандалом

Представники компанії Nike повідомили, що офіційно випустять кросівки у колаборації з USPS (Поштовою службою США). Ми вже собі уявили щось подібне з Укрпоштою. Але поки розберімося, у чому буде їхня особливість.

Як пише видання HypeBae, Nike вже анонсував вихід кросівок Air Force 1, натхнених Поштовою службою США. Але ця співпраця не була погоджена з компанією.

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Тоді в USPS заявили, що "вживуть усіх необхідних заходів, щоб захистити свої права на інтелектуальну власність". Однак тепер колаборація офіційно узгоджена і затверджена.

"Поштова служба США і Nike, Inc. раді повідомити, що вони прийшли до врегулювання спору про майбутній випуск кросівок. Взуття Nike Air Force 1 Experimental офіційно ліцензоване Поштовою службою США. Ранні зображення цієї пари не були схвалені для релізу", – заявили представники компанії.



Один з ранніх рендерів кросівок Nike, створених спільно з Поштовою службою США

Нові умови співпраці не розголошуються. Однак, найімовірніше, Поштова служба США отримає відсоток від виторгу. Дата релізу кросівок поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Nike випустив кросівки, натхненні консоллю PlayStation 5. Вони виділятимуться лаконічним дизайном, впізнаваним забарвленням та технологією амортизації Air Strobel.

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