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Три прості способи підняти собі настрій: спробуйте й ви
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Карантин не надто позитивно вплинув на наш психологічний і емоційний стан. Воно й не дивно, адже сидіти вдома та відмовитися від звичних для себе речей – задача не з простих. Не дивно, що настрій у багатьох людей часто змінюється. Причому, не в кращу сторону.
Розповідаємо, як підняти собі настрій і набратися енергії для нових звершень!
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Що може свідчити про те, що вам потрібно перезарядитися:
- емоційна нестабільність;
- занепад фізичних сил;
- втрата інтересу до роботи і апатія до всього навколишнього;
- неуважність;
- розлад сну;
- схильність до частих респіраторних інфекцій.
Як підняти настрій?
1. Більше гуляйте
Більше гуляйте на свіжому повітрі – у парках, на вулицях і бульварах з хорошою освітленістю. Обов'язково беріть з собою друзів. Благо, це все можна робити. Головне – не забувати про масковий режим у громадських місцях, а також слід уникати масових скупчень людей. Ідеальною буде вилазка до лісу.
2. Пробуйте щось нове
Зробіть перестановку в кімнаті, змініть штори, купіть нову вазу і наповніть її яскравими фруктами – апельсинами, бананами, яблуками. Саме час захопитися будь-яким крутим серіалом: так само, як і хороша книга, він доставить почуття задоволення і спокою перед сном.
3. Слідкуйте за харчуванням
Не вийшло вибратися з дому – не сидіть склавши руки, увімкніть гарну музику, відкрийте кулінарну книгу і спробуйте нові рецепти. Готуйте смачну, корисну та красиву їжу. Нехай на тарілці буде побільше кольору – багато червоних і жовтих овочів, зелені і неповторний аромат м'яса, приправленого букетом прянощів і спецій. Дотримуйтеся помірності у вживання рафінованих вуглеводів. Альтернативою можуть послужити гіркий шоколад, ягоди, фрукти і приготовані на їх основі десерти. Максимально обмежте споживання алкоголю.
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