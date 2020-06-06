Три прості способи підняти собі настрій: спробуйте й ви

Карантин не надто позитивно вплинув на наш психологічний і емоційний стан. Воно й не дивно, адже сидіти вдома та відмовитися від звичних для себе речей – задача не з простих. Не дивно, що настрій у багатьох людей часто змінюється. Причому, не в кращу сторону.

Розповідаємо, як підняти собі настрій і набратися енергії для нових звершень!

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Що може свідчити про те, що вам потрібно перезарядитися:

емоційна нестабільність;

занепад фізичних сил;

втрата інтересу до роботи і апатія до всього навколишнього;

неуважність;

розлад сну;

схильність до частих респіраторних інфекцій.

Як підняти настрій?

1. Більше гуляйте

Більше гуляйте на свіжому повітрі – у парках, на вулицях і бульварах з хорошою освітленістю. Обов'язково беріть з собою друзів. Благо, це все можна робити. Головне – не забувати про масковий режим у громадських місцях, а також слід уникати масових скупчень людей. Ідеальною буде вилазка до лісу.

Вирушайте на прогулянку на свіжому повітрі

2. Пробуйте щось нове

Зробіть перестановку в кімнаті, змініть штори, купіть нову вазу і наповніть її яскравими фруктами – апельсинами, бананами, яблуками. Саме час захопитися будь-яким крутим серіалом: так само, як і хороша книга, він доставить почуття задоволення і спокою перед сном.

Наведіть лад в оселі

3. Слідкуйте за харчуванням

Не вийшло вибратися з дому – не сидіть склавши руки, увімкніть гарну музику, відкрийте кулінарну книгу і спробуйте нові рецепти. Готуйте смачну, корисну та красиву їжу. Нехай на тарілці буде побільше кольору – багато червоних і жовтих овочів, зелені і неповторний аромат м'яса, приправленого букетом прянощів і спецій. Дотримуйтеся помірності у вживання рафінованих вуглеводів. Альтернативою можуть послужити гіркий шоколад, ягоди, фрукти і приготовані на їх основі десерти. Максимально обмежте споживання алкоголю.

Спробуйте приготувати щось нове

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