Ці низькокалорійні продукти забезпечують ситість надовго

Огірки, кабачки, варена картопля належать до низькокалорійних продуктів, які забезпечують тривале насичення. Але на цьому перелік корисних продуктів не закінчується. Дієтолог з Іспанії Палома Кінтана розповіла, що потрібно додати до свого раціону.

При відсутності несприйняття, а також протипоказань дієтолог радить вживати певні низькокалорійні продукти незалежно від того, чи потрібно людині худнути або просто підтримувати вагу. Ці продукти приносять багато користі: забезпечують безліччю корисних речовин, сприяють нормалізації ваги.

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Один з них – огірки. 100 грамів продукту дають тільки 12 кілокалорій, при цьому він містить антиоксиданти, що захищають клітини організм від руйнівної дії вільних радикалів, багато мінералізованої вологи, яка захищає від розвитку метаболічного синдрому.

Моркву дієтолог з Іспанії назвала хорошим засобом, щоб справлятися з емоційним голодом. Продукт не тільки надовго насичує, але також знижує ризик розвитку раку легенів, молочної залози, товстої кишки.

Морква не лише корисна, а й надає відчуття ситості

Яйця теж є низькокалорійними (70 кілокалорій на 100 грамів), але при цьому вони ефективно насичують. Експерт вважає корисним вживання одного яйця на день.

Крім них дієтолог назвала помідори, цукіні, кабачки, броколі, варену картоплю.

Коментуючи можливу користь калорійних продуктів, Кінтана помітила, що такими є горіхи, авокадо, оливкова олія, але вживати їх потрібно помірно.

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